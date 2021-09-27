الوكالة الوطنية للإعلام

بيان مشترك من وزارتي الطاقة والاقتصاد: تدابير إجرائية عاجلة لمكافحة التلاعب والغش في سعر المازوت

صدر عن وزيري الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والاقتصاد والتجارة أمين سلام، بيان مشترك، جاء فيه:

"بعد ورود مراجعات عدة تشكو تجاوزات وزيادة غير مشروعة في سعر مادة المازوت عند تسليمها الى المستهلكين، لا سيما في ضوء رفع التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه التي تحدد القيمة وبدل النقل بما لا يجوز اطلاقا تجاوزهما.

يشجب وزيرا الطاقة والمياه والإقتصاد والتجارة هذه التصرفات، وهما في صدد إتخاذ التدابير الإجرائية العاجلة لمكافحة التلاعب والغش، بدءا بتوقيف تسليم البضاعة الى الموزعين المخالفين وصولا الى مقاضاتهم قانونيا.

كما يشجع الوزيران المتضررين كافة أن يبلغوا الجهات المعنية في مصلحة حماية المستهلك، منعا للتمادي في مخالفات مماثلة". وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين مجددا أن "بإمكانهم الابلاغ عن أي مخالفة تحصل عبر الاتصال بمصلحة حماية المستهلك على الرقم الساخن 1739. وهي ستتخذ الإجراء الفوري الملائم إداريا وقضائيا بحق كل من يقدم على مخالفة القوانين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إيطاليا: لا يمكن الاعتراف بحكومة طالبان

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم إنه لا يمكن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، لكنه حث الحكومات الأجنبية على الحيلولة دون حدوث انهيار مالي يمكن أن يؤدي إلى تدفق للمهاجرين بأعداد كبيرة.

وقال دي مايو، الذي ترأس اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيويورك الأسبوع الماضي في تصريحات تلفزيونية نقلتها رويترز: "من المستحيل الاعتراف بحكومة طالبان نظرا لوجود 17 إرهابيا بين الوزراء واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات".

واستدرك أنه يتعين أن يبدأ الشعب الأفغاني في تلقي الدعم المالي الذي تم تجميده بعد استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي.

وأضاف: "لن يتمكنوا من دفع الرواتب بعد فترة من الوقت. علينا بكل وضوح أن نعمل للحيلولة دون انهيار أفغانستان من الداخل ودون تدفق غير منضبط للهجرة يمكن أن يزعزع استقرار الدول المجاورة".