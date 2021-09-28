TL

تبلغ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ظهر اليوم دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق فعلق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف الانفجار إلى أن تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

المنار

اولى الخطوات نقاش رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية حول مفاوضات صندوق النقد الدولي وآلية التفاوض والأولويات، أما الكهرباء فبقيت تكهرب البلد ككل، وارتفاع أسعار المحروقات يلتهم الكثير من القطاعات، والعام الدراسي الرسمي مؤجل لأسبوعين إضافيين بحثاً عن حلول ولو موضعية تخفف عن الأساتذة والطلاب وأهاليهم معاً.

nbn

بعد الثقة باتت الحكومة تحت سيف الوقت في سبيل الإنجاز وأمام فرصة ليست مفتوحة تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي مبنية على عناوين البيان الوزاري وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية.

mtv

حياتياً، الدولار حافظ على معدله، ولم يسجل تقلبات تذكر إن صعوداً أو هبوطاً، فيما انشغلت الدوائر الحكومية والرسمية بالتحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. توازياً البحث مستمر في كيفية تنفيذ البطاقة التمويلية، التي لا تزال موضع أخذ ورد نظرياً، فيما رفع الدعم فرض نفسه واقعياً.

NTV

على دروب صوان يواجه طارق البيطار سلطة من نترات الأمونيوم يكاد ينفجر عنبرها في أخطر قضية من نوعها هو عصف سياسي يطوق قاضي التحقيق ويهدد بكف يده "وقلعه" من أصوله القضائية وإبعاده عن ملف التحقيقات في تفجير المرفأ وذلك بعد أن تبلغ البيطار اليوم دعوى الرد من النائب نهاد المشنوق. سلكت الدعوى قنواتها القضائية إلى محكمة الاستئناف الجزائية التي ستبتها خلال أيام تجمد فيها أعمال وجلسات المحقق العدلي لكن يد البيطار لا يبدو أنها قابلة للكسر فالمعطيات القانونية تتجه جميعاً إلى رد دعوى المشنوق.

OTV

تتجه الأنظار نحو جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، التي من المنتظر أن تخلص إلى تشكيل لجان تعالج الملفات المعيشية الداهمة على اختلافها، لا وفق منطق اللجنة- المقبرة، بل بناء على فكرة اللجنة- فريق العمل الذي يمهد طريق الحلول بقرارات حاسمة على طاولة الحكومة.

LBC

عند الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، أوقف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار المرفأ، إثر تبلغه طلب الرد المقدم ضده من الوزير المشنوق بواسطة محاميه الأستاذ نعوم فرح أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا.

الميادين

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، اللواء البحري، فاديم كوليت، أن مسلحي تنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي (المحظور في ​روسيا​)، نفذوا 23 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

الجزيرة

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في الجمهورية الإسلامية.

العربية

اتّهم وزير النقل البريطاني، ممثلي قطاع الشحن البري بالمساهمة في ازدياد التهافت على شراء البنزين، ‏مدافعاً عن تعديل سياسة الهجرة لمرحلة ما بعد بريكست بهدف تخفيف النقص الحاصل في إمدادات ‏المحروقات.‏