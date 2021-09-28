لبنان الحر

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مداخلة عبر تلفزيون "الجديد"، أن "الدراسات التي ‏تعرض عبر وسائل الإعلام عن عملية التوظيف غير الشرعية، قامت بها لجنة المال والموازنة عام 2018 ‏بعد الانتخابات النيابية، وكانت اللجنة قد دققت بكل المؤسسات والإدارات مع التفتيش المركزي ومع مجلس ‏الخدمة المدنية على مدى ثمانية أشهر، وتبين لنا أن هناك 32 ألف وظيفة خارج الإطار القانوني.

صوت لبنان

أكد النائب نقولا نحاس أن "الأولويات التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في بيانها الوزاري أهمها الدعم الاجتماعي للطبقات الفقيرة، والمعالجات الاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ثم تأمين الأساسيات ومستلزمات الصمود وإعادة ضخ الحياة من خلال المشاريع الاستثمارية الواردة في سيدر والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

radio orient

تساءل عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​شوقي الدكاش​، "لمن الغلبة لمنطق تهجير شبابنا أو منطق إشراك كلّ اللبنانيّين، وتحديدًا المغتربين، بقرار البلد ومستقبله؟".

وحذّر من "التلاعب بقانون الانتخاب​ أو من محاولات إقصاء المغتربين عن المشاركة في ​الانتخابات​، خصوصًا أنّهم السند الّذي نتّكل عليه للنهوض بالبلد واقتصاده"، سائلًا: "لمن الغلبة؟ لمنطق حقّنا كلبنانيّين وكمسيحيّين أن نعيش بكرامتنا على قدم المساواة بين بعضنا، أو منطق طلب حماية حقوق المسيحيّين من موقع الضعيف والخائف وأهل الذمة؟".

اذاعة النور

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح بعد جولة ولقاءات في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، "على ضرورة أن تبدأ الحكومة جلساتها بإيلاء القضايا المعيشية والحياتية التي تقض مضاجع اللبنانيين الأولوية في مناقشاتها، لتضع الحلول والمعالجات السريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وإبعاد مظاهر الذل والإهانة التي يجب أن تختفي بسرعة، وتأمين المتطلبات الحياتية للبنانيين الذين يعانون حدة الأزمات المعيشية بشكل غير مسبوق.

صوت المدى

إطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على نتائج زيارته إلى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.