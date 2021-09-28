اعتبر مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كاميرات مجمع "تساي" في كرج غرب طهران، أنه لم يكن دقيقاً. وقال "ما يدعو للأسف العميق أنه وبعد 3 أعمال تخريب إرهابية في المنشآت النووية الإيرانية خلال العام الأخير، لم تستنكر الوكالة هذه الأعمال الشريرة، خلافاً للقرارات العديدة للمؤتمر العام للوكالة والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وحتى من أجل معداتها وممتلكاتها وسلامة وأمن مفتشيها".

قال مصدر في مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة بلوشستان جنوب غرب باكستان، إن رجال الأمن تمكنوا من تصفية المدعو ممتاز أحمد، الذي يعتبر أحد كبار داعش.

طلب كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة استئناف التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها حركة "طالبان" وأنصار تنظيم "داعش" بأفغانستان منذ عام 2003. وأخطرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي "طالبان" عبر سفارة أفغانستان في هولندا بأنها تنوي استئناف التحقيق.

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده تمكنت من حسم النزاع في قره باغ بالوسائل العسكرية والسياسية، "لقد انتهى النزاع وباتت الحرب من الماضي".

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن باكو جاهزة لتطبيع العلاقات مع يريفان على أساس المراعاة الكاملة لمبادئ القانون الدولي وخاصة سيادة ووحدة الأراضي وحرمة الحدود الدولية. وندعو أرمينيا لاحترام هذه المبادئ الأصلية وتنفيذ التزاماتها الدولية بهدف ضمان السلام والأمن والازدهار في المنطقة".

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن تمسك باريس بدعوتها لتوسيع نطاق العضويتين الدائمة والمؤقتة في مجلس الأمن الدولي. وأوضحت أن فرنسا تؤيد مبادرة مجموعة الدول الأربع (G4 - ألمانيا، البرازيل، الهند، اليابان) في تطلعها إلى الحصول على العضوية الدائمة بالمجلس، إلى جانب دعوة باريس إلى توسيع تمثيل الدول الإفريقية في المجلس، بما في ذلك في صفوف الدول دائمة العضوية.

ذكرت تقارير إعلامية أن المحتج الذي رمى قطعة تشبه البيضة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمعرض في ليون، أطلق هتاف "عاشت الثورة" وطلب ماكرون من فريقه عقد لقاء مع الشاب الذي أوقف لمعرفة دوافع تصرفه.

أعرب سفير روسيا لدى برلين سيرغي نيتشايف عن استعداد بلاده للعمل مع أي حكومة ألمانية يتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ذلك أن هناك أجندة إيجابية واسعة جداً بيننا وبين ألمانيا، تشمل الاقتصاد والطاقة والاتصالات في مجال التقنيات والبعد الثقافي الإنساني".

قال أولاف شولتز زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، معلقاً على العلاقات مع روسيا وأوكرانيا، إن مستقبل أوروبا يعتمد على التعاون الجيد مع الجيران والاعتراف بحرمة الحدود وأضاف شولتز، المرشح لمنصب المستشار الألماني: "سيعتمد مستقبل أوروبا أيضاً على التعاون الجيد بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه. سيعتمد ذلك على مدى إدراك الجميع لضرورة التقدم اللاحق في التكامل في الاتحاد الأوروبي. ومن أهم نقاط التعاون الاقتصادي الجيد، الاعتراف بحرمة الحدود".

أفادت لجنة الاقتراع الألمانية بأن عدد نواب البرلمان الألماني الجديد (البوندستاغ) سيزداد بعد انتخابات الأحد من 709 نواب إلى 735 نائباً. وإن أكبر كتلة في البرلمان الجديد سيشكلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (206 مقاعد)، فيما ستحصل كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي على 196 مقعداً وتحالف الخضر – على 118 مقعداً وحزب الديمقراطيين الأحرار – على 92 مقعداً، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" – على 83 مقعداً. أما حزب اليسار فلم يتجاوز نسبة 5% الضرورية، لكنه حصل على 3 انتدابات مباشرة وبالتالي حصل على الحق في تشكيل كتلة في البرلمان، وسيكون له 39 مقعداً.

تصاعد التوتر بين كوسوفو وصربيا التي استنفرت قواتها على الحدود مع الإقليم، إثر نشره قوات خاصة عند معبرين حدوديين. في شمال كوسوفو هما غارينيي وبرنياك، علماً أنها منطقة يسكنها الصرب الذين يرفضون سلطة حكومة كوسوفو. وحث مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل صربيا وكوسوفو على تهدئة التوتر "والسحب الفوري للقوات وإزالة الحواجز على الطرق".

قال مصدر عسكري إن المناورات الروسية -الصربية المشتركة "الدرع السلافي" ستجري في صربيا في منتصف الشهر المقبل بمشاركة مجمعات الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس".

قال توماس غراهام المستشار السابق للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، إن واشنطن تعبت من موضوع أوكرانيا، ولم تعد ترغب بمناقشته مع موسكو. واستبعد الرئيس جو بايدن القضية الأوكرانية من مجال التفاوض، لأن الغرب سئم فعلاً من هذا الموضوع. وأن الجانب الأميركي بات يدرك أنه من المستبعد التوصل إلى تفاهم مشترك حول هذه القضية، لذلك لن يحاول الرئيس الأميركي تغيير أي شيء بشكل جذري.