شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على أن بلاده ستعمل بعزيمة وإصرار على دحر الاحتلال التركي والأميركي في سوريا، وأكد أن هذا الاحتلال "يجب أن ينتهي فوراً ودون قيد أو شرط"، وفي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال المقداد إن سوريا "تؤكد أن أي وجود أجنبي على أراضيها من دون موافقتها هو وجود غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن". وقال إن سوريا ومثلما "دحرت الإرهاب من معظم أراضيها فإنها ستعمل بذات العزيمة والإصرار على إنهاء هذا الاحتلال بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".

نقلت وكالة "سانا" عن مصادر أن رتلاً مؤلفاً من 50 آلية من شاحنات وبرادات وناقلات تحمل عربات مدرعة أميركية وعتاداً عسكرياً متنوعاً دخل الأراضي السورية قادماً من الأراضي العراقية. وأن الرتل توجه أولاً إلى مطار خراب الجير ثم تابع سيره باتجاه الحسكة. ومن المتوقع أن يتوجه إلى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة حيث تقع مقر القاعدة الأميركية في الشدادي.

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات وزارية موسعة أردنية سورية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية. وتهدف هذه الاجتماعات الوزارية إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وكذلك إعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين.

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح غد الأربعاء وذكر بيان صدر عن الوزارة أن تنفيذ القرار سيتم "وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".

شهدت مدينة تعز اليمنية احتجاجات كانت الأعنف ​​​​​​منذ أسبوعين ضد الحكومة المدعومة من السعودية، وللتنديد بالفساد واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار. وأشارت معلومات إلى أن المحتجين أغلقوا عدة شوارع رئيسية وفرعية في المدينة، كما أن المتظاهرين مزقوا صورة للرئيس عبد ربه منصور هادي.

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية، من إسقاط طائرة تجسسية أميركية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب".

انطلقت في مدينة رام الله محاكمة 14 عسكرياً فلسطينياً متهمين بالتسبب في مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات قبل نحو 3 أشهر. ويواجه العسكريون تهماً بينها الضرب المفضي إلى الموت وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية، وحسب النيابة العسكرية فقد استخدم المتهمون عتلات حديدية وأخماص المسدسات في ضرب بنات منذ لحظة اعتقاله.

نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات تدريباً مشتركاً (هرقل 21)، والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس في ‏اليونان.

أيدت محكمة الاسئتناف بأم درمان حكم إعدام ضابط بقوات الدعم السودانية، أدين بقتل متظاهر بعد ساعات من فض اعتصام في الـ3 من حزيران 2019، وهو الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين".

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته سيف مخلوف في حادثة اقتحام مطار قرطاج بتهمة "المس بكرامة الجيش".

رصد موقع متخصص في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، تحرك طائرتي شحن نوع "إيرباص" تابعة لسلاح الجو التركي نحو الساحل الغربي لليبيا، انطلقتا من انقرة إلى قاعدة الوطية ومطار مصراتة. ويأتي ذلك، بالتزامن مع إقلاع طائرة خاصة تابعة لجهاز الاستخبارات التركية، من مطار في أنقرة، في رحلة غير معلنة إلى مطار معيتيقة في طرابلس.