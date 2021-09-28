أخبار الخليج - البحرين

وزير الخارجية يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة، مع أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة مشاركة وزير الخارجية في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المتميزة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، وما شهدته من تطور إيجابي ونمو ملحوظ من التعاون المشترك والتفاعل البناء، إضافة إلى الجهود المهمة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في سبيل تعزيز التعاون بين الدول وتجاوز التحديات التي يواجهها العالم، وإسهامها الملموس في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

القدس - فلسطين

الرئيس يرحب بقرار حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على إسرائيل والدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض الذي عقد في مدينة برايتون جنوب انجلترا، على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة. وقال سيادته، إن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية بأن العالم لم يعد يقبل استمرار هذا الاحتلال، وأن العالم يتجه لتبني خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته. وأكد سيادته أن مثل هذه القرارات، أيضاً، هي رسالة أمل لشعبنا ودعم لحقوقه، وتؤكد على أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت.