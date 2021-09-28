الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية عليمة قولها إن الموفدان الفرنسيان يقومان، بمهمة التنسيق والإشراف على المفاوضات مع الصندوق بهدف تأمين التمويل والدعم للبنان لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وعلى رأسها تأمين الكهرباء. ويضع لبنان في خططه إمكانية تأمين 14 ساعة تغذية يومياً من كهرباء الدولة، على أن يتمّ ذلك في غضون أسابيع، فيما يتطلّب الانتهاء من وضع المشاريع مع الصندوق منذ انطلاق العمل نحو ثلاثة أشهر أي حتى نهاية العام الجاري. وتتضمّن هذه الأخيرة إعادة رسملة القطاعات وإعادة هيكلة بعضها مثل القطاع المصرفي، والحوكمة وما إلى ذلك.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال إنّ توجّه فرنسا لمساعدة لبنان يبقى الطريق الأقصر وربما الوحيد الذي يفتح أمام الحكومة الجديدة أبواب الرياض، ومن دونها ستبقى كل الطرق مقطوعة إليها وربما إلى نظيراتها الخليجية، خارج ما هو إنساني واجتماعي، ليس في وجه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري فحسب إنما في وجه آخرين. ومهما سال من حبر يناهض هذه النظرية، فإنّ على من لم يقتنع بهذا الحل - المخرج ان يثبت العكس، فيقدّم عرضاً واحداً عن أسباب أخرى قطعت الطريق بين بيروت والرياض وجاراتها.