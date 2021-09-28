روسيا اليوم

"سانا": القوات الأمريكية تدخل 50 آلية محملة بعتاد عسكري ولوجستي لتعزيز قواعدها بريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الأمريكية أدخلت رتلاً محملاً بمواد ومعدات عسكرية ولوجستية قادما من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها العسكرية في منطقة الجزيرة السورية. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن رتلا مؤلفا من 50 آلية من شاحنات وبرادات وناقلات تحمل عربات مدرعة أمريكية وعتادا عسكريا متنوعا دخل الأراضي السورية مساء أمس الأحد قادما من الأراضي العراقية. وأشارت المصادر إلى أن الرتل توجه أولا إلى مطار خراب الجير ثم تابع سيره باتجاه الحسكة. ومن المتوقع أن يتوجه إلى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة حيث تقع مقر القاعدة الأمريكية في الشدادي. وأدخلت القوات الأمريكية خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها العسكرية في الجزيرة السورية.

روسيا اليوم

اليمن.. احتجاجات غاضبة في تعز تنديدا بالفساد واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية

شهدت مدينة تعز اليمنية احتجاجات كانت الأعنف ​​​​​​منذ أسبوعين ضد الحكومة، وللتنديد بالفساد واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار. وقالت مصادر محلية في مدينة تعز إن المحتجين خرجوا اليوم إلى شوارع مدينة تعز وهتفوا بشعارات ضد الحكومة وقيادة محافظة تعز. وأشارت إلى أن المحتجين أغلقوا عدة شوارع رئيسية وفرعية في المدينة أبرزها شارع جمال وادي القاضي وحوض الأشراف والثورة ودوار سنان ومنعوا حركة المرور في تلك الشوارع بعد إضرام النار في إطارات مطاطية.

وأفاد مراسل RT بأن قوات الأمن أعادت فتح الشوارع عقب إغلاقها من قبل المحتجين وصرح بأن شابا من المحتجين أصيب إصابة حرجة إثر طلق ناري استقر بصدره أثناء الاحتجاجات.

وأوضح أن الاحتجاجات الغاضبة متواصلة بتعز، مشيرا إلى أن المتظاهرين مزقوا صورة للرئيس عبد ربه منصور هادي.