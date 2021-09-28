الوكالة الوطنية للإعلام

اجتماع بين وزيري الداخلية والخارجية لإعداد لجنة مشتركة تبحث في دقائق اقتراع المغتربين

عقد في وزارة الداخلية والبلديات، اجتماع بين وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب للبحث في موضوع انتخابات المغتربين.

وبعد الاجتماع، قال مولوي: "لقد شرفنا معالي وزير الخارجية والمغتربين بزيارة لوزارة الداخلية بهدف المباشرة بإعداد اللجنة المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية في ما خص اقتراع المغتربين. لقد طمأننا معالي الوزير إلى أن تسجيل المغتربين سيبدأ آخر هذا الشهر، أي بعد يومين. وغداً، ستجهز اللجنة المشتركة لمناقشة دقائق تطبيق القانون وتحديد المقاعد واقتراع المغتربين. وسنكون على تعاون مستمر مع معالي الوزير الذي يبدي حرصاً كاملاً على اقتراع المغتربين بالظروف القانونية وبحرية تامة".

وكالة الأناضول

كازاخستان: علاقاتنا تتطور ديناميكياً مع تركيا

أكد الرئيس المؤسس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف تمتع بلاده بعلاقات تتطور ديناميكيا مع تركيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في إطار زيارة يجريها الأخير لكازاخستان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس المؤسس. وأعرب نزارباييف عن تمنياته بخروج نتائج مثمرة عن اجتماع الجمعية العامة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية، المزمع عقدها غدا الثلاثاء. وأشار إلى ديناميكيات تطور العلاقات التركية الكازاخية التي تمتد لـ30 عاماً، مؤكداً تواصه الدائم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.