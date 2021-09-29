الشرق الأوسط 29/ 9 /2021

"أوبك": العالم بحاجة للاستثمار في النفط لتفادي أزمة.

قالت "أوبك" إن الطلب على النفط سينمو بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، مضيفة أن العالم بحاجة الى مواصلة الاستثمار في إنتاج النفط لتفادي أزمة، حتى مع المضي في تحول الطاقة.

وقالت أوبك في تقرير عن مستقبل النفط، إن استخدام النفط سيرتفع 1.7 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 101.6 مليون برميل يومياً بحسب تقرير افاق النفط العالمي لعام 2021، مما يضيف إلى النمو القوي المتوقع بالفعل لعامي 2021 و2022 ويرفع مستوى الطلب مرة أخرى فوق معدل ما قبل الجائحة في 2019.