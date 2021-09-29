TL

يذوب ثلج الأشهر الثلاثة عشر التي كان قد تحول فيها جليداً "مكدساً" أمام تشكيل الحكومة، ويبان المرج أمام عمل الحكومة الجديدة التي تألفت منذ ثمانية عشر يوماً حفلت بوعود وعناوين سوف يجهد المعنيون من أجل ترجمتها بهدف إعادة الكرامة إلى عيشة غالبية اللبنانيين "المخنوقين" الذين يشكلون ثمانين في المئة من الشعب بحسب كل الإحصاءات.

المنار

لم تستطع المساحيق السياسية ان تحلل كمية نيترات بعلبك في مستنقعات المواقف والصراخ الإعلامي وادعاء البراءة والقداسة أمام الشاشات، فأعلن الجيش اللبناني وفق التحقيقات أن مارون الصقر وسعد الله الصلح ولبنانيين وسوريين آخرين متورطون بشراء وتخزين ونقل وبيع مواد خطرة وممنوعة – هي نيترات الأمونيوم.

nbn

إلى العمل الحكومي در... والانطلاقة العملية من منصة أول جلسة لمجلس الوزراء غداً بعد نيل الحكومة الثقة.

الجلسة يفترض أن تؤسس لورشة معالجات اقتصادية ومالية واجتماعية ورزمة إصلاحات ضرورية مطلوبة داخلياً وخارجياً.

mtv

هرم الدولة المتداعية والذي أسقطه الاعتداء على القضاء من خلال تعطيل القاضي البيطار، سيكون الأربعاء بكل سمه ودسمه على طاولة الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، وإذا اعتمدنا الهندسة العكسية بدءاً من هذه القضية، نجد أن حرمان ضحايا المرفأ الحقيقة والعدالة سينسف الحكومة وصدقيتها، بما أن الجريمة بتداعياتها وارتداداتها تطاول الدولة برمتها.

NTV

ضجر ابراهيم حرب من انتظار العدالة نام جريحاً أربعمئة وعشرين نهاراً إلى أن قضى متأثراً بجراحنا وفوضانا، وحصانات غلبت القضاء وصنعت أقداراً للشهداء.

شيع آخر شهداء المرفأ من مسجد بيضون الأشرفية ووري في ثرى مدافن الباشورة، في قلب بيروت التي احترق فيها مئتان وسبعة عشر شهيداً وآلاف الجرحى، ودمرت بيوتها في أقوى عصف على مر التاريخ.

OTV

وقبيل جلسة مجلس الوزراء غداً، دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لعرض الوضع الصحي في البلاد والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي نهاية الشهر الجاري.

LBC

في الموازاة، ينعقد مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا، في أول جلسة له بعد نيل الحكومة الثقة، وقبل الجلسة سينعقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبت والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي أواخر هذا الشهر، على أن يرفع توصيته إلى مجلس الوزراء ليتخذ قراره في هذا الخصوص.

الميادين

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن تمسك باريس بدعوتها لتوسيع نطاق العضويتين الدائمة والمؤقتة في مجلس الأمن الدولي.

الجزيرة

أعلن متحدث باسم ​الحكومة الفرنسية​، أن بلاده قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني ​المغرب​ والجزائر​ وتونس.

العربية

أشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة ​الرياض​ الرائد خالد الكريديس في بيان له، إلى أن "الشرطة ألقت القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والمواد المخدرة والنقود المزوّرة"، لافتًا إلى أن "المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر بحوزتهما 27 سلاحاً نارياً، و28 مخزناً للذخيرة، و373 طلقة حية متنوعة، و2 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، و710 أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و73 هاتفاً".