لبنان الحر

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب إدي إبي اللمع إلى أن "التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ضرب للمرة الثانية برفع يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولو مؤقتاً عن الملف يثبت نوايا المنظومة بنسف التحقيق والتهرب من المسؤولية"، ولفت إلى أنه "سبق أن طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية، نعود ونكرر مطلبنا، لأنه لا فائدة من هذه السلطة ومن حلفائها".

صوت لبنان

أشار رئيس مطار بيروت فادي الحسن إلى أنه "لو كان وضع المطار سيئاً كما يحكى راهناً لما كنا سجلنا أرقاماً كبيرة بظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، لافتاً إلى أن "الوضع الآن بالمطار عادي وما حصل هو عطل تقني بالجهة الغربية أدى لازدحام وتأخير إقلاع بعض الطائرات وهذا يحصل بغالبية مطارات العالم".

radio orient

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّه "يتوجّب حماية ودعم شبكة الرعاية الاجتماعيّة الأساسيّة في لبنان، في ظلّ انهيار القدرة الشرائيّة للمواطن وضياع ودائعه: الجامعة الوطنيّة، المستشفيات الحكومية، المدرسة الرسمية، النقل المشترك، الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة كافّة؛ وحُكمًا البطاقة التمويلية وخاصّةً للأكثر فقرًا".

اذاعة النور

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "إسرائيل شر مطلق، ولا محل لها في خريطة المنطقة، وسوريا رئة لبنان، والقدس وفلسطين حجر زاوية الحقوق الإقليمية، وأي حلف إقليمي فيه تل أبيب هو كارثة، ولن يكون بمأمن عن الكوارث والأزمات".

صوت المدى

شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير ماليزيا AZRI MAT YACOB، وسفيرة سويسرا الدكتورة MARION WEICHELT KRUPSKI، وسفير العراق حيدر شياع غبيشي دليمي البراك، وسفير الدومينيكان ELVIS ANTONIO ALAM LORA، وسفيرة ايسلندا UNNUR ORRADOTTIR RAMETTE، وسفير رواندا MIRONKO NTAMPAKA FIDELIS.