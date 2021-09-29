رفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة دعوة الإمارات إلى طهران لـ"إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ووصف هذه القضية بأنها ناجمة عن "سوء فهم". وقال إن "ادعاءات الإمارات حول الجزر الإيرانية الثلاث.. لا أساس لها من الصحة"، وإن "إيران تكرر موقفها الثابت حيال هذه القضية وتؤكد أنها لا تعترف أصلاً بوجود هكذا قضية خلافية بين البلدين.. الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية".

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين سيركز على ملف سوريا والعلاقات التجارية بين البلدين، وإن المساعدات الإنسانية إلى سوريا والملف الليبي يمكن أن يكونا أيضاً في جدول أعمال الاجتماع.

قال مصدر بوزارة الدفاع الأميركية، إن أحد أسباب تخلي الجيش الأميركي عن قاعدة باغرام الجوية، كان بعدها عن العاصمة كابل. والحاجة إلى استخدام قوات كبيرة لحراستها. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي أثناء اجتماع لجنة بمجلس الشيوخ: "دعونا نذكر أن طالبان كانت ولا تزال منظمة إرهابية وأنهم لم يقطعوا علاقاتهم مع تنظيم القاعدة". ولم يستبعد أن ينجح الإرهابيون في استعادة إمكانيتهم على تنظيم الهجمات من أراضي أفغانستان.

دافع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن سير عملية الإجلاء التي نفذتها القوات الأميركية من مطار كابل، ولفت إلى أن اليومين الأولين كانا صعبين للغاية، قبل استتباب الوضع في المطار. وقال: "بالنظر إلى الماضي، ربما تكون الحكومة الأميركية قد وضعت الكثير من الثقة في قدرتها على بناء حكومة أفغانية قابلة للحياة... ساعدنا في بناء دولة، لكننا لم نتمكن من تأسيس أمة".

قتل ثلاثة مسلحين من حركة "طالبان" وجرح اثنان آخران، في ولاية كونار شرقي أفغانستان، في هجوم تضاربت المعلومات حول هوية منفذيه.

شكا رئيس وزراء ألبانيا إدي راما من تأخر إطلاق مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي مع بلاده، وقال راما بحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تقوم بجولة إقليمية قبل قمة للمجلس الأوروبي بشأن غرب البلقان. إن بلغاريا تعرقل إطلاق المحادثات مع مقدونيا الشمالية ونتيجة لذلك تعرقل ألبانيا أيضاً. من جانبها، تعهدت فون دير لاين ببذل جهود لإقناع دول الكتلة بإجراء مؤتمرات بين حكوماتها وألبانيا ومقدونيا الشمالية هذا العام.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن السفير الفرنسي لدى واشنطن، الذي تم استدعاؤه للتشاور بعد أزمة الغواصات، سيعود إلى الولايات المتحدة "بتفويض واضح لتهيئة الظروف لإعادة الارتباط بين البلدين". وأوضح أن "فرنسا واليونان وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية"، مشيراً إلى أن "اليونان ستحصل على 3 فرقاطات جديدة من فرنسا ومقاتلات رافال". وأكد ماكرون أن "قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات النووية الفرنسية لن يغير استراتيجية باريس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشيراً إلى أن "إلغاء الصفقة سيكون له تأثير محدود نسبياً على فرنسا في ما يتعلق ببضع مئات من الوظائف".

قال وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي، إن اتفاقية AUKUS بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تشكل خطراً خفياً على السلام والاستقرار الإقليمي والنظام الدولي. وأدلى بهذا التصريح أثناء مشاركته في رئاسة الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي إلى جانب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وأعرب عن اعتزام بلاده مواصلة الحوار مع حلف "الناتو" "على أساس من المساواة والاحترام المتبادل لدعم التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات.

قال سفير الصين في لندن، تشنغ تسيغوانغ، إنه يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع بلاده على أساس الاحترام المتبادل. وأكد أن الصين "لا تمثل تهديداً لأي بلد وأن الآن هو وقت تصحيح العلاقات بين الجانبين".

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا أعربت مراراً عن استعدادها لمناقشة استمرار شراء أوكرانيا للغاز بشكل مباشر، مشدداً على أن روسيا لم تستخدم في أي وقت من الأوقات، الغاز كسلاح لمعاقبة أي أحد بما في ذلك أوكرانيا، ولا تنوي القيام بذلك لاحقاً.

أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة تحقيق تقدم باتجاه حل خلافاتهما خلال جولة ثالثة من محادثات اختتمت في مكسيكو.