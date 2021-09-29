الديار-فادي عيد

نقل عن أوساط سياسية قولها إن القنبلة القضائية بعد كفّ يد القاضي طارق بيطار، قد طغت على ما عداها، وستكون لها تداعياتها على الملف الحكومي، كما على صعيد البلد بشكل عام، إذ تنذر بتحويل الحكومة إلى إدارة الأزمات بسبب هذا الملف التفجيري الجديد الذي أضيف إلى جانب الملفات الخلافية الأخرى. وعليه، تقول الأوساط، أن تدوير الزوايا، والذي يبقى من اختصاص رئيس الحكومة سيسلك طريقه في هذه المرحلة الحالية، إضافة إلى العمل على تمرير الانتخابات النيابية، وفق متطلّبات المجتمع الدولي، إذ يُنقل بأن هذه المسألة كانت ضمن المباحثات التي جرت في الإيليزيه بين الرئيس ميقاتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي وعد رئيس الحكومة بأن يعمل على تأمين حصول انتخابات نيابية نزيهة.

نداء الوطن-كلير شكر

رأت أنه إذا قُدّر لهذه الحكومة أن تتمتع بالقدرات التقنية واللوجستية التي تمكنها من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بالتزامن مع الانتخابات النيابية، وهي فرضية شبه مستحيلة في ظلّ حالة العجز المالي الذي يضرب الخزينة العامة، فإنّه ليس من مصلحة القوى السياسية أن تفتح "وكر دبابير" الانتخابات المحلية، التي ستحوّل قواعدها الحزبية والمسيّسة إلى حلبات مصارعة لن توفّر أي عنصر من عناصرها. وعليه، فلتُرحّل الانتخابات البلدية والاختيارية ولتترك مفاتيحها النيابية مرتاحة البال، أقله لتمرير قطوع الاستحقاق النيابي، ومن بعدها لكلّ حادث حديث.