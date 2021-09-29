الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي من عين التينة: لا نية لتأجيل الانتخابات وهناك وعد للقيام بورشة كاملة لإنهاء المشاريع والاقتراحات الموجودة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الذي وضع رئيس المجلس في أجواء زيارته إلى العاصمة الفرنسية ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون. كما تم البحث في آخر المستجدات وشؤون تشريعية.

بعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري وشكرته على الجهد الذي بذله في جلسة الثقة، وعلى الثقة التي منحتنا إياها كتلته، وأطلعته على أجواء زيارتي لفرنسا وتناقشنا في بعض المسائل المحددة التي حصلت في باريس. كما تطرقنا إلى موضوع الجلسات التشريعية المقبلة، ومشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة، إضافة إلى اقتراحات القوانين الموجودة في المجلس وهي من ضمن الإصلاحات المطلوبة".

وكالة الأناضول

تلبيةً لدعوة بوتين.. أردوغان يجري زيارة عمل إلى روسيا الأربعاء

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة عمل إلى روسيا، تلبية لدعوة نظيره فلاديمير بوتين. وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان وبوتين سيبحثان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية، وعلى رأسها التطورات في سوريا وليبيا وأفغانستان، بحسب البيان. والخميس الماضي، صرح أردوغان أنه سيلتقي بوتين يوم 29 أيلول الجاري، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في محافظة إدلب السورية.

وكالة أنباء شينخوا

الصين ترفض المنهج النفعي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

قال المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون إن الصين تعارض المنهج النفعي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو تطبيق المعايير المزدوجة.

وقال جيون، إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ركيزتان هامتان من ركائز النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار. وبينما يشجع على بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في وقت مبكر، ينبغي للمجتمع الدولي أن يحافظ على سلطة وعالمية وفعالية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بإخلاص.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

توجيه جديد للسيسي يخص إجراءات التقاضي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاً جديداً يخص المحاكم وإجراءات التقاضي في مصر. فحسب ما نشره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي "تركيز جهود تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي من أجل التسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة". توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماعه بوزير العدل المستشار عمر مروان، حيث تناول الاجتماع متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلًا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".