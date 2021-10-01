وكالة الأناضول

قطر تجرب 3 من مقاتلات "أبابيل" الأمريكية

أعلنت قطر، الأحد، تجربة 3 مقاتلات من طراز "إف 15 كيو إي" (F-15QA)، اشترتها من الولايات المتحدة، واسمتها "أبابيل" بحضور وزير الدفاع خالد بن محمد العطية. وفي كانون الأول 2017، أعلنت واشنطن بيع 36 مقاتلة "إف 15" إلى الدوحة، يتم تطويرها حسب مواصفات طلبها الجيش القطري لتصبح "إف 15 كيو إي"، وتحمل اسم "أبابيل".

وبلغت قيمة الصفقة 12 مليار دولار، حيث سيجري تسليم الدفعة الأولى من المقاتلات في وقت لاحق من هذا العام، على أن تنتهي عملية التسليم، بحلول نهاية 2022. ونشرت وزارة الدفاع القطرية مقطعا مصورا عبر "تويتر"، يظهر 3 مقاتلات "أبابيل" تحلق تجريبيا بالولايات المتحدة (المنطقة غير محددة)، يقود أحدها الوزير العطية. وجرى خلال جولة التحليق، استعراض مميزات وسرعة المقاتلات، بالإضافة إلى قدرتها على المناورة. ووفق الدفاع القطرية، تتميز المقاتلات بتقنيات متطورة، مثل أجهزة الاستشعار الحديثة، وتقنية الرادار المطورة، وقدرات الحرب الإلكترونية المدعومة بالهندسة الرقمية، وغيرها. ومقاتلة "إف 15" المصنعة من قبل شركة "بوينغ" الأمريكية، متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية، وهي اعتراضيه هجومية، وتعد الدول الحليفة للولايات المتحدة من أكثر مستخدميها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

متى تصدر روسيا أحدث منظومة دفاع جوي إلى الخارج ولمن

من الممكن أن تصبح الهند أول دولة أجنبية تحصل على أحدث منظومة دفاع جوي روسية. أعلن ذلك يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، في حديثه للصحفيين حول بدء تسليم منظومة صواريخ "إس - 500" المضادة للأهداف الجوية إلى الجيش الروسي، حيث قال ردا على سؤال أحد الصحفيين إن من المحتمل أن تصبح الهند أول دولة أجنبية تسلّمها روسيا منظومة "إس - 500". وذكر أن الهند حصلت على منظومات "إس-400" من روسيا في وقت سابق. إلا أن روسيا لن تقدم على تصدير أحدث منظومة دفاع جوي إلى الخارج إلا بعد أن تسد حاجة قواتها المسلحة إليها. وقال نائب رئيس الوزراء إن من الممكن أن تتحول روسيا لتصدير منظومات "إس - 500" إلى الخارج في المستقبل، ولكنه لا يتوقع أن يتم ذلك في الأعوام القليلة المقبلة. وتنتمي منظومة "إس - 500" إلى الجيل الجديد من صواريخ أرض/جو، وتقدر على اعتراض الصواريخ البالستية، وتستطيع أيضا اعتراض الطائرات والصواريخ الجوالة وغيرها من الأهداف الجوية. ويبلغ مداها نحو 600 كيلومتر. ويفترض أن تستطيع منظومة "إس - 500" أن تكتشف وتصيب 10 أهداف بالستية سريعة جدا من الممكن أن تبلغ سرعتها 7 كيلومترات في الثانية، في آن واحد. ومن المفروض أن تتفوق منظومة "إس - 500" من حيث المواصفات على سابقتها "إس - 400" ومنافستها الأمريكية "باتريوت إدفانسد كابابيليتي 3".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي بعد أزمة الغواصات النووية

عبرت الصين عن رفضها لـ "التحالف النووي الثلاثي"، الذي يسمح لأستراليا بامتلاك وتصنيع الغواصات النووية محليا بدعم أمريكي بريطاني في إطار معاهدة "أوكاس"، التي تم توقيعها قبل أيام، يمكن أن يقوض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وحذرت الصين من أن سباق التسلح في المنطقة سيسير بوتيرة متسارعة، مؤكدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا يعملان على استغلال الأسلحة النووية لتحقيق مكاسب جيوسياسية. وتعد الصين من الدول النووية، التي تمتلك ثالوث الردع النووي، الذي يمكنها من إطلاق الأسلحة النووية من البر والبحر والجو، بينما توقع أستراليا على اتفاقيات دولية تحظر امتلاكها للأسلحة النووية. وبعد الإعلان عن اتفاقية "أوكاس" ستصبح أستراليا واحدة من الدول القليلة، التي تمتلك غواصات نووية، وهو ما يستدعي المقارنة بين قدرات الأسطول الصيني، الذي يمتلك أضخم قوة غواصات في العالم، والأسطول الأسترالي، الذي يصنف في المرتبة رقم 47 عالميا، وفقا لتقرير عن أقوى الأساطيل الحربية، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

ما هي قدرات الأسطول الصيني؟

تمتلك الصين ثالث أقوى جيشا في العالم، لكن أسطولها الحربي يصنف في المرتبة الأولى عالميا. يمتلك الأسطول الصيني 777 وحدة بحرية، تضم حاملتي طائرات و50 مدمرة و46 فرقاطة و72 كورفيت. تحتل قوة الغواصات الصينية المرتبة الأولى عالميا بـ 79 غواصة. وتمتلك الصين 123 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية. ويضاف إلى الوحدات البحرية، فإن الأسطول الصيني يمتلك أسراب من الطائرات الحربية، التي يمكنها الهبوط والإقلاع على متن حاملات الطائرات.

ما هي قدرات الأسطول الأسترالي؟

يصنف الجيش الأسترالي في المرتبة رقم 19 بين أقوى 140 جيشا في العالم، لكن أسطولها الحربي يصنف في المرتبة رقم 47 عالميا. ويصل عدد وحدات الأسطول الأسترالي إلى 48 وحدة بحرية بينها حاملتي مروحيات و3 مدمرات و8 فرقاطات. ويمتلك الأسطول الأسترالي 6 غواصات، في الوقت الحالي، إضافة إلى 13 سفينة دورية و6 كاسحات ألغام بحرية.

ما هي اتفاقية أوكاس؟

تمثل اتفاقية "أوكاس" تحالفا نوويا ثلاثيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، هدفه تقديم الدعم التقني لأستراليا في مجال تصنيع الغواصات النووية محليا. وتم توقيع الاتفاقية، قبل أيام، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسا وزراء بريطانيا بوريس جونسون وأستراليا سكوت موريسون.