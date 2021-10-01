نداء الوطن 27-9-2021

سيطرة اثيوبية في مارثون برلين

احرز الاثيوبي غي ادولا لقب ماراثون برلين الألماني المرموق متفوقا على الكيني المغمور بيثويل بيغون بفارق29 ثانية والمرشح الكبير مواطنه كينينيسا بيكيلي بفارق 1.02 دقيقة .

ملاكمة:اوسيك يطيح جوشوا

وضع الاوكراني الكسندر اوسيك حدا لهيمنة البريطاني انطوني جوشوا على بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل. باسقاطه على ارضه في لندن باجماع الحكام بالنقاط . ما اضعف امال توحيد الألقاب في "معركة بريطانيا" مع تايسون فيوري.

الديار 27-9-2021

فيرناندز "المحبط" يوجه رسالة الى جماهير مانشستر يونايتد

لم تتوقف أصداء ركلة الجزاء التي اهدرها البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد خلال مواجهة استون فيلا حتى الان . ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية فان رونالدو اظهر رقيه مع فيرنانديز بعد ان كان اول من واساه عقب اهدار ركلة الجزاء.

الجمهورية 29-9-2021

ابرهيموفيتش يعود الى تشكيلة السويد

استدعى السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي .الى تشكيلة منتخب بلاده لخوض مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال 2022 على الرغم من عدم تعافيه من إصابة في وتر اخيل.

نداء الوطن 29-9-2021

ليفربول ينعى " هدافه التاريخي"

توفي الهداف الإنكليزي روجر هانت المتوج مع المنتخب الإنكليزي بكأس العالم 1966 وافضل مسجل في تاريخ ليفربول في الدوري المحلي عن عمر ناهز 83 عاما.