TL

بالمعنوية يمكن وصف نتائج زيارة الوفد الأردني برئاسة رئيس الوزراء للبنان والأمر أكده الضيف الاردني بنفسه تاركا البحث بتفاصيل الدعم الفعلي المتمثل بالكهرباء لمشاورات يجريها الوزراء المختصون ولاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تلتئم قريبا في بيروت.

المنار

على خطوط الوصل الكهربائية وصل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة الى بيروت، متنقلا بين الرئاسات الثلاث، حاملا استعدادات حكومته للدعم بعناوين الطاقة، مستندا الى ما نسقته بلاده مع سوريا لايصال الكهرباء الاردنية والغاز المصري الى لبنان، فيما الفرق الفنية السورية حاضرة على الارض الى جانب تلك اللبنانية لتأمين الصيانة اللازمة لضمان وصول مصادر الطاقة هذه الى الشبكة اللبنانية..

nbn

على المستوى الداخلي ملفات عديدة تحضر في جلسات المتابعة السياسية ولاسيما تلك التي قاربها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا الشأن علم ان التواصل مع الصندوق سيبدأ خلال أسابيع قليلة.

mtv

قال مسؤول اميركي رفيع للـmtv بأن لبنان على عكس ما يسوق ، لا يزال في صلب اهتمامات واشنطن وهو ليس مادة للتفاوض والبازار لا مع إيران ولا مع أي دولة ولو تبدلت تعبيرات الدبلوماسية الأميركية.

NTV

زيارة وفد أردني رفيع للبنان لا يمكن عزلها عن محطات توليد التسويات في المنطقة والمؤهلة مستقبلا لإنتاج الطاقة الكهروسياسية، فبوصول رئيس مجلس وزراء الأردن بشر الخصاونة إلى بيروت مع فريق وزاري مقرر على خطي الدبلوماسية والطاقة.

OTV

ترقب لمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولمصير التفاوض في ملف ترسيم الحدود الجنوبية، لما للملفين من أهمية كبرى على صعيد الحلول الجذرية الممكنة.

LBC

في موضوع الانتخابات النيابية، وفيما الإعلان عن ان الاستعدادات اللوجستية ستبدأ، ما زال الجدل قائما حول موعدها، هل أصبح آذار موعدا نهائيا؟ أم هناك ضغط للعودة إلى أيار؟

الميادين

كشف مدير إدارة الأمن الجنائي السوري حسين جمعة، أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن ​سوريا​ فيما يتعلق بموضوع ​الإنتربول​، وبذلك إستعاد مكتب ​دمشق​ جميع صلاحياته.

الجزيرة

اشار وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إلى أنه "اتخذت الولايات المتحدة وحكومة قطر إجراءات منسّقة ضدّ شبكة مالية رئيسية لحزب الله مقرها في الخليج". ولفت إلى أنه"تمّ تصنيف علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري وعبد المؤيد البناي، باعتبارهم إرهابيين عالميين مخصّصين (SDGTs)، وذلك بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدّلة، بسبب مساعدتهم المادية ورعايتهم أو تقديمهم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو سلعا أو خدمات لحزب الله أو في مصلحته".

العربية

أشار رئيس الوزراء الأردني ​بشر الخصاونة​ في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ إلى أنه "سعيد بأن اكون في لبنان للتعبير عن التضامن المستمر للاردن بقيادة الملك عبدالله والكلمات المؤثرة والطيبة التي اشار بها ميقاتي تجاه الاردن هي كلمات من القلب ونبادلها للبنان شعبًا ومؤسسات".