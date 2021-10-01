لبنان الحر

أكد وزير الأشغال العامة والنّقل ​علي حمية​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية خط أحمر، ولا يمكن القبول بتجاوزه، ولا تفريط بالسيادة اللبنانية حتى آخر شبر من مياهنا الإقليمية".

صوت لبنان

دعا رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية البرلمانية النائب ​سيمون ابي رميا​، خلال لقائه في باريس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية في ​الجمعية الوطنية الفرنسية​ النائب ​لوييك كرفران​ لـ"متابعة تفعيل التنسيق بين البلدين من اجل مساعدة لبنان على النهوض في هذه المرحلة المصيرية التي يمر بها بسبب الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة".

radio orient

وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام "قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها".

اذاعة النور

أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى "أنني وضعت الرئيس ميشال عون بأجواء المؤتمر الذي يخص البلديات، والذي حضرت فيه سفيرة فرنسا في لبنان، وتحدثنا عن كل المواضيع التي تهم رئيس الجمهورية".

صوت المدى

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محادثات مع رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة في قصر بعبدا وتطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لنقل الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن وسوريا.