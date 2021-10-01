قضت المحكمة الجنائية في باريس، أمس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عاماً واحداً مع النفاذ، وهي العقوبة القصوى التي يمكن أن تُفرض بحقه، بعد إدانته بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية العام 2012، في القضية المعروفة باسم «بيغماليون».

ويعد هذا ثاني حكم بالسجن النافذ بحق ساركوزي؛ إذ كان حُكم عليه سابقاً بالسجن 7 أشهر بتهمة الفساد في قضية «التنصت»، وبذلك أصبح أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ.

عبر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن «قلق بالغ» من استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمليات هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، داعياً الى العودة للمحادثات بين الطرفين أملاً في التوصل الى تسوية على أساس حل الدولتين.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ساهم بمبلغ 5 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية وإنعاش قطاع غزة، دعماً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير، قائلاً إن هذه المساهمة تساعد عائلات لاجئي فلسطين المتضررة بشكل مباشر من الأعمال العدائية.

قضت محكمة إسبانية بأن يمثل زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، أمام المحاكمة في إسبانيا بتهم الإبادة الجماعية، وألغت حكما سابقا بإسقاط القضية.

واصلت موسكو وواشنطن، الخميس، في جنيف، الحوار الاستراتيجي الذي بدأه الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن على ضفاف بحيرة ليمان في حزيران، في محاولة للحد من الخلافات التي تقوض العلاقات بين البلدين..

وكانت مسؤولة شؤون نزع السلاح في وزارة الخارجية بوني جينكينز، قالت في وقت سابق، إن واشنطن تأمل في ظهور «تقدم ملموس» من المحادثات في جنيف. وبالإضافة إلى مسألة نزع السلاح، من المتوقع أن يناقش الجانبان التكنولوجيات الجديدة والفضاء والذكاء الصناعي.

قال وزير الدفاع الفلبيني، أمس ، إن الصين عبّرت عن معارضتها لسعي الفلبين لمراجعة اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة عمرها 70 عاماً بسبب قلقها من أن يكون ذلك محاولة لتحجيمها. وتريد الفلبين تعديل اتفاقية الدفاع المشترك لعام 1951 لتوضيح إلى أي مدى ستحمي الولايات المتحدة حليفتها وتدافع عنها إذا تعرضت لهجوم.

رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عرض الولايات المتحدة لاستئناف الحوار، واصفا الاقتراحات الأميركية بأنها حيلة، لكنه قال، في الوقت نفسه إنه مستعد لتحسين العلاقات الجارة الجنوبية. وطالب كيم واشنطن وسيول بالتخلي عن «ازدواجية المعايير» فيما يتعلق بتطوير الأسلحة وذلك من أجل استئناف المحادثات الدبلوماسية.

عاد سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان إلى واشنطن بعد أسبوعين على استدعائه إلى باريس إثر اندلاع أزمة غير مسبوقة بين الحليفين المقربين.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستّة مساجد وحلّ عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرّف.

أعلن الجيش الإيراني انطلاق مناورات عسكرية في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، اليوم (الجمعة)؛ ما تسبب في غضب من جانب باكو التي تساءلت عن أسباب إجرائها في هذا التوقيت بالذات. في الوقت ذاته، اتهمت تقارير صحافية إيرانية تركيا بإطلاق حرب مياه على إيران عبر أكبر مشروع لبناء السدود التركية على نهر أراس.

- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يعتقد أن المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية ستستأنف «قريباً»، وطلبت فرنسا من الصين العمل على حضّ إيران على العودة سريعاً إلى طاولة الحوار في فيينا، بينما قالت طهران إنها تجري تقييماً للجولات السابقة من المفاوضات.

تمسَّك رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، برفض طلب «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الخاص بدخول المفتشين إلى منشأة نووية تعرضت لهجوم في يونيو، معتبراً عدم إدانة الهجمات على المنشآت الإيرانية «تشجيعاً للإرهابيين».

طلبت فرنسا من الصين العمل على حضّ إيران على العودة سريعاً إلى محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الفرنسية.

عيّن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شقيقته كيم يو جونج، وهي من الشخصيات النافذة، في أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد.