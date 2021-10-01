اللواء/ عمّار نعمة

تناول قضية انفجار مرفأ بيروت وقال منذ كفّ يد المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار في 27 أيلول عن عمله، بتهمة الارتياب المشروع، وإلغاء كل الجلسات والتحقيقات المتعلقة بها حتى قرار قاضي الاستئناف نسيب إيليا، ثمة تخوف كبير من قبل أهالي ضحايا المرفأ وكل المتعاطفين معهم، من محاولة لتمييع القضية وأقله شراء الوقت لصالح المتهمين فيها. كذلك ثمة تاريخ بالغ الأهمية بالنسبة الى كل هؤلاء هو 19 تشرين الأول المقبل حين يعود مجلس النواب الى دورته العادية، حيث سيتمتع نوابه بالحصانات ولا يعود في مقدور القاضي البيطار استدعاءهم الى الجلسات إلا بموافقة المجلس الذي سيعود إليه موضوع البت برفع الحصانات عن المستدعين، وسيصبح من الدستوري انتظار انتهاء الدورة العادية للمجلس بعد أشهر طويلة، لكي ينفذ عليهم اي اجراء من اجراءات الدعوى. وأضاف أنّه بات أمام القاضي البيطار مهلة ثلاثة ايام لكي يبدي ملاحظاته كما أمام المُدّعين وذلك للرد على هذا الطلب ووضع الأدلة التي تثبت بطالة طلب الرد من جهة القاضي، وأحقيته من قبل هؤلاء "المدعين"، أمّا محكمة الاستئناف فلا مهلة لها للبت بالطلب. وقال إنّ تحركات متتابعة لأهالي الضحايا ستجري بينها تجمع اسبوعي وصولاً الى ذكرى 17 تشرين، ويُعمل في هذه الاثناء على تشكيل جمعية للأهالي تحت عنوان "أهالي ضحايا المرفأ". أمّا بالنسبة إلى المشاركين في التجمّعات بات يعلم تماماً أنّ أي خلافات ستتّخذ طابعاً سياسي ومنها تحميل "حزب الله" المسؤولية، لن تفيد سوى الاخير كونها تصدر عن جهات حزبية معادية له. ولذلك يجهد هؤلاء الى توحيد الرؤية في تجمعات مقبلة سيكون بعضها مفاجئاً بمشاركة كل المتعاطفين من حقوقيين ومجموعات انتفاضة والتركيز على عدم اتخاذ تلك التحركات منحى يضر بالقضية وبالقاضي البيطار الذي يبدي الاهالي استعداداً مخلصاً للبقاء في الشارع لمساعدته في مهمته والضغط لأجلها.

الديار/ هيام عيد

قالت إنّه قد يكون العنوان الاساسي للمرحلة المقبلة هو تحدي إجراء الانتخابات النيابية وفق الخطة المقررة للحكومة، على الرغم من كل العوائق المتصلة بالواقع المالي والصعوبات اللوجستية، وهو ما أدى الى دخول الساحة اللبنانية وبشكل مبكر في مرحلة الاستحقاقات الدستورية الداهمة على صعيد الانتخابات البلدية والنيابية في الأشهر المقبلة والى مقاربة كل العناوين الداخلية من زاوية الحسابات الانتخابية لدى غالبية القوى السياسية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها. وأضافت أنّه وفي الوقت الذي انطلقت فيه الورشة "التحضيرية" في وزارة الداخلية لإجراء الاستحقاق النيابي قبل موعده بشهر واحد كي لا يتزامن ذلك مع بداية شهر رمضان، فإن السؤال المطروح على أكثر من صعيد ديبلوماسي على الساحة المحلية، يتمحور حول إمكانية حصول الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي سيتحدد قريباً، وفي ظل الظروف الصعبة مالياً واقتصادياً. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر ديبلوماسية أنّ باريس، وإن كانت متمسّكة بحصول هذا الاستحقاق دون أي تأجيل، فهي تدرك وجود أكثر من عقبة أمام الانتخابات، ولذلك يأتي الدعم الفرنسي الكامل للحكومة من أجل تقريب الموعد من أجل عدم المخاطرة بتعريض هذا الاستحقاق لأية تأثيرات سلبية.وفي هذا السياق، تذهب المصادر إلى التحذير من احتمال ربط الاستحقاق الانتخابي بالرئاسي، في ضوء معلومات عن إمكانية وصول لبنان في حال بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم من انحدار على كل المستويات، تزامناً مع الانقسامات السياسية، إلى تهديد كل الاستحقاقات الدستورية وغير الدستورية. ولذا فإنّ التركيز يجري على أكثر من مستوى ديبلوماسي للتنسيق مع كافة الأطراف وفي مقدمها الحكومة من أجل الإحاطة بكل الظروف التي تساعد على تأمين المناخات المناسبة للانتخابات وعلى الرغم من الأزمة المالية التي ترخي بظلالها على كل القطاعات.