الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون أجرى محادثات مع الخصاونة وسلمه رسالة تقدير الى ملك الاردن وتطرقا إلى التحضيرات لنقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تقديره العميق "للفتة المميزة التي خص بها ملك الأردن عبدالله الثاني لبنان، في خلال الكلمة التي القاها امام الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام، حيث دعا المجتمع الدولي الى المساعدة على نهوض لبنان، وهو الذي كان من أوائل المبادرين الى تقديم مساعدات عاجلة له بعد كارثة انفجار المرفأ". واكد الرئيس عون "متانة العلاقات التاريخية بين لبنان والاردن، وتبادل مشاعر المحبة والاحترام بين الشعبين اللبناني والأردني". ولفت الى ان لبنان "يتوسم خيرا من تعزيز اللقاءات الرسمية بين الأردن وسوريا وعودة الطيران بين عمان ودمشق، ما يسهم في تسهيل فتح العمق العربي امام بلدنا". وأعرب عن ترحيبه ب"إعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا"، متمنيا ان "تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني برا الى بعض دول الخليج". كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الوزراء الأردني السيد بشر الخصاونة، يرافقه وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي وسفير الأردن وليد عبد الرحمن جفال الحديد.

وكالة الأناضول

"المقاومة الفلسطينية": تغول إسرائيل يستدعي ردودا قاسية

قالت غرفة العمليات المشتركة لفصائل "المقاومة الفلسطينية"، الخميس، إن تغول إسرائيل على أبناء شعبنا الآمنين سيستدعي "ردودا قاسية." جاء ذلك في بيان للغرفة، على خلفية سقوط 3 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة وقطاع غزة، الخميس، وصل وكالة الأناضول نسخة منه. وقالت الغرفة إن قيادة الغرفة "تتابع تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين، ومحاولة قيادة العدو فرض وقائع على الأرض، وتصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وقتل الأبرياء بدم بارد." وأضافت أن "تغول العدو على أبناء شعبنا الآمنين بهذا الشكل الخطير، سيستدعي ردودا قاسية من نوع خاص (دون مزيد توضيح)." وتابعت: "لتعلم قيادة الاحتلال، بأن الغرفة المشتركة تنذرها بأن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقاً لتفجير الأوضاع، الأمر الذي يتحمل العدو مسؤوليته كاملاً".وحذرت الغرفة "الاحتلال المجرم، بأن الجريمة النكراء الأخيرة المتمثلة في إعدام الشهيد محمد عمار على السياج الفاصل شرق البريج، هي تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء. ونعت الغرفة "شهداء شعبنا على مدار الأيام الأخيرة في القدس والضفة وغزة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: أحرزنا مع الولايات المتحدة تقدما في بعض القضايا في محادثات الاستقرار الاستراتيجي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في بعض القضايا في محادثات الاستقرار الاستراتيجي. وأكد ريابكوف أنه لا يزال هناك الكثير من الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن موسكو لا تستطيع تجاهل نوايا لندن الهادفة لبناء قدرات نووية. وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "محادثات جنيف الروسية الأميركية الحالية تناقش حزمة واسعة من قضايا الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة انتشار الأسلحة". وأكد أن روسيا ستطرح مسألة تحالف "أوكوس" أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنه يتعارض مع نظام عدم انتشار الأسلحة. وعن التواجد العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى: "الأنباء عن احتمال استخدام واشنطن للقواعد الروسية في آسيا الوسطى لا صحة لها وموسكو لم تغير موقفها الرافض للوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة".

