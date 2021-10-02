TL

القاطرة الفرنسية لحكومة لبنان لم توقف محركاتها إذ ستوفد باريس في وقت لاحق اليوم الى بيروت المفوض متابعة مقررات مؤتمر “سيدر 1” السفير بيار دوكان في مهمة استكشافية يلتقي خلالها عددا كبيرا من المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان.

المنار

في يوميات السياسيين حديث دائم عن السعي لحل ازمة الكهرباء متى وجدت العروض الجدية كما يقولون، فللمهتمين منهم بل لكل اللبنانيين : عرض روسي قديم جديد في طريقه الى الحكومة الجديدة، مدجج بحلول جذرية، اساسه بناء مصافي تكرير النفط على الاراضي اللبنانية قادرة على الانتاج خلال اشهر ستة، والبداية مع تكرير عشرين الف برميل يوميا، وصولا الى مئة وخمسين الف برميل يوميا بعد ثمانية عشر شهرا. ومن اليوم الاول للاتفاق تعهد روسي بتأمين كل المشتقات النفطية التي يحتاجها لبنان الى حين بدء العمل بالتكرير، مع تسييل ثمنه ضمن الاتفاق، اي بلا حاجة الى تأمين الدولار لشرائه الآن، مع قبول الشركات الروسية بالكفالة السيادية للحكومة اللبنانية دون الحاجة الى صندوق النقد الدولي..

nbn

لبنان الذي بدأ يستعيد حيوية التواصل الخارجي إثر زيارة الرئيس ميقاتي إلى باريس وزيارة رئيس حكومة الأردن إلى لبنان يستعد لبنان لإستقبال الموفد الفرنسي بيار دوكان في الساعات المقبلة والذي سيمكث في بيروت لمدة أسبوع حيث سيطرح المسؤولون اللبنانيون تفاصيل الإصلاحات المطلوبة تزامنا مع تحضيرات اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لبنودها ومع عودة وفد شركة (لازارد) إلى بيروت للعمل على خطة التعافي المالي.

mtv

اذ ما كادت وزراة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر ايلول، حتى اعلن تجمع اصحاب المولدات في لبنان عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية. فالى اين سيؤدي الكباش بين وزارة الطاقة واصحاب المولدات؟ وهل يدفع المواطن الثمن كالعادة، فندخل عصر العتمة الشاملة فعليا، ويصبح توافر الطاقة الكهربائية على انواعها شبه نادر؟

NTV

كشف عضو لجنة المال و​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​، أننا "قلنا لنائب حاكم ​مصرف لبنان​ أثناء لقائه بأن غداً لناظره قريب، حيث سيجتمع المجلس النيابي في 19 من الشهر الجاري في جلسة عادية، وسيصدر قانون من النواب يوجب إعطاء المودع دولاره بسعر المنصة".

OTV

هدوء سياسي وحركة ناشطة اقتصاديا وماليا ومعيشيا. هكذا يختصر المشهد اللبناني هذه الايام، فيما الترقب سيد الموقف لانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علما ان وزير الاقتصاد تحدث لل أو.تي.في. على هامش مؤتمر اكسبو دبي، عن التحضيرات الجارية في هذا الاطار.

LBC

أقفل الأسبوع على وعود بحلحلة لكن لم تظهر تباشيرها بعد… على مستوى الكهرباء، لا حلول قريبة، بل جهود يقوم بها وزير الطاقة الذي يتوجه الاثنين إلى القاهرة.

الميادين

أشار ​وزير الخارجية​ والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى أن ​مصر​ تمثل "محاورا لا مفر منه، وهي تشاطر ​إيطاليا​ في هدف دعم العملية السياسية في ​ليبيا​".

الجزيرة

أكّد المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية التركية​، تانجو بيلغيتش، في رد مكتوب على سؤال حول ردًّا على تصريح وزير الدفاع ​اليونان​ي نيكوس بانايوتوبولوس، أنّ الاتفاقيّة الدفاعيّة الموقّعة بين بلاده و​فرنسا​ تشمل مناطق الصلاحيّة البحريّة، أنّ "المزاعم المتطرّفة لليونان بشأن حدود مناطق الصلاحيّة البحريّة والمجال الجوّي، تتعارض مع القانون الدولي".

العربية

أفاد ​البنتاغون​ بأن ​الولايات المتحدة​ ستزود ​أوكرانيا​ بستة قوارب دورية من طراز "Mark VI" بقيمة نحو 85 مليون ​دولار.​