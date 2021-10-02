لبنان الحر

لفت رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​ خلال استقباله وفوداً شعبية في ​طرابلس​ إلى ان "الناس تأمل من الحكومة عملاً إنقاذياً ينتشلها من المآسي المختلفة التي تعاني منها وبدأنا القيام بما يجب فعله لوضع الأمور على سكة الحل".

صوت لبنان

أشار وزير البيئة ناصر ياسين الى أن "عناوين الاستراتيجية الوطنية التي نعمل عليها هي التخفيف من النفايات، واعادة استخدام المواد القابلة لذلك، بالاضافة الى الفرز من المصدر وذلك بحاجة الى ثقافة مجتمعية وبنية حقيقية لهذا العمل".

radio orient

أكّد وزير الشؤون الاجتماعيّة ​هكتور حجار​، أنّ "​البطاقة التمويلية​ ليست بطاقةً انتخابيّةً أو غيرها، وأترك موضوع تمويلها لوزارة المال​".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، إلى أن الأنظار حالياً شاخصة نحو مبلغ الـ 1.139 مليار دولار، الذي حوّله صندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان، ورأى أن التصرف بهذا المبلغ يعدُّ اختباراً حقيقياً.

صوت المدى

الرئيس عون عرض مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس للخطوط العريضة لبرنامج عمله في الوزارة للمرحلة المقبلة.