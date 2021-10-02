عشية جلسة تعقدها محكمة إسرائيلية في الناصرة غدا لتلاوة لائحة الاتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن الجلبوع قبل شهر تقريبا وأعيد اعتقالهم، كشف تقرير سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي تفاصيل حول عملية الهروب. وجاء في التقرير أن حفر النفق كان عملية خارقة، إذ إنها ما كانت لتتم لولا أنهم استطاعوا تفتيت ألواح من الباطون المسلح وبلاطة كبيرة من الفولاذ بواسطة مادة كيماوية، يحتمل أن تكون من مشروب "الكوكا كولا".

تعوض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها الملغاة لإسرائيل يوم السبت من الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس الجمعة، في برلين، إن ميركل ستقوم بزيارة إسرائيل خلال الفترة من 9 حتى 11 تشرين الأول الجاري. وألغيت زيارة ميركل إلى إسرائيل، التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية آب الماضي، بسبب التطورات المأساوية في أفغانستان.

في محاولة لتقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى، واحتياطاً لردع الفلسطينيين عن إحياء ذكرى الانتفاضة الثانية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات غير مسبوقة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة حتى ظهيرة أمس الجمعة، شملت مئات الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية إن غالبية المعتقلين كانوا من سكان الضفة الغربية الذين جاءوا للمشاركة في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقد تذرعت إسرائيل بحجة دخولهم بدون تصاريح لكن عدداً منهم أيضاً من سكان القدس الشرقية المحتلة، الذين لا يفرض عليهم نظام التصاريح.

كشفت ورقة بحثية إسرائيلية تنافساً روسياً - إيرانياً على بنية الجيش السوري، وتحديد أولوياته بين تركيز موسكو على توفير «القدرات الدفاعية» بينها منظومات جوية متطورة، لدمشق مقابل تركيز طهران على تزيد النظام السوري بـ"إمكانات هجومية» مثل مسيّرات وصواريخ أرض - أرض. واقترحت استمرار الضغط على روسيا لمنع دمشق من السيطرة على قرار تشغيل منظومات الصواريخ واستمرار ضرب «مصانع الصواريخ والمواقع الإيرانية ومنع تشكيل بنية تحتية إيرانية في جنوب سوريا."