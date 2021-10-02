هدد رئيس أذربيجان، إلهام حيدر أوغلو علييف، بإشراك قوى دولية وإقليمية في حال تمادت إيران في المناورات العسكرية التي تجريها قرب الحدود، ما رفع حدة التوتر بين البلدين.

أعلنت الخارجية الأميركية الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيجري محادثات في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المقبل، في محاولة جديدة لتخفيف التوترات بعد الغضب الفرنسي من عقد الغواصات النووية إلى أستراليا. وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية إن بلينكن سيزور باريس من الاثنين إلى الأربعاء، لحضور اجتماع نادي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاقتصاديات السوق المتقدمة، كما سيلتقي بالمسؤولين الفرنسيين بشأن «زيادة تعزيز العلاقات الحيوية بين الولايات المتحدة وفرنسا.

جدد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، التحذير من أن الوقت ينفد للعودة إلى محادثات فيينا غير المباشرة بين بلاده وإيران، بهدف «الامتثال الكامل» المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً أن «الكرة لا تزال» في ملعب طهران..

تسلمت السلطات الانتقالية في مالي منتصف أمس الجمعة، على مدرج مطار باماكو أربع مروحيات قتالية روسية الصنع وذخيرة ضمن صفقة عسكرية بين موسكو وباماكو، فيما حثت حكومة المملكة المتحدة مالي على إعادة النظر في مشاركتها مع مجموعة مرتزقة روسية، محذرة من أن أي اتفاق يخاطر بتقويض الاستقرار في غرب أفريقيا. وهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بشدّة، رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بسبب الاتّهامات «المخزية» التي ساقها ضدّ بلاده من على منبر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وقال فيها إنّ فرنسا بصدد «التخلّي» عن مالي.

يعاني الرئيس الأميركي جو بايدن من تدهور حاد في شعبيته إثر سلسلة من القرارات الخارجية ومشاكل السياسة الداخلية التي يواجهها حالياً في الكونغرس. وأظهر آخر استطلاع للرأي لـ(أسوشييتد برس) بالتعاون مع مركز (نورك) للأبحاث أن 50 في المائة فقط من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن مقابل 49 في المائة من الذين يعارضون أداءه في البيت الأبيض. وتظهر هذه الأرقام تراجعاً كبيراً في شعبيته مقارنة بشهري تموز حين دعمه 59 في المائة من الأميركيين وشهر آب حين دعمه 54 في المائة من الأميركيين.

عدّت تركيا اتفاقاً عسكرياً وقّعته فرنسا مع اليونان موجّهاً ضدها وضاراً بحلف شمال الأطلسي (ناتو). في الوقت الذي أعلنت فيه عقد الجولة الجديدة من المحادثات الاستكشافية التركية اليونانية في أنقرة في 6 تشرين الأول الجاري. وقالت وزارة الخارجية التركية إن اتفاقية دفاعية لتوسيع الشراكة العسكرية بين اليونان وفرنسا، وقّعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء الماضي في باريس، تأتي في إطار "جهود غير مجدية من أثينا لتحقيق مزاعمها القصوى المتعلقة بالمنطقة البحرية والمجال الجوي".

أعلنت موسكو أن أجهزتها الأمنية أحبطت هجوما تفجيريا خطط له متشدد في منطقة شمال القوقاز (جنوب روسيا). وأفاد بيان أصدرته هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي بأن رجال الأمن اعتقلوا رجلا يشتبه في انتمائه لتنظيم «داعش» وقالت إنه "تلقى أوامر من خارج البلاد لتنفيذ هجوم تفجري». ووفقاً للمعطيات التي كشفها الجهاز الأمني، فقد أعد المعتقل لتفجير مركز أمني في جمهورية كاراتشييفا تشركيسيا ذاتية الحكم في شمال القوقاز. وتم اعتقال المشتبه به في قاباردينا باكاري المجاورة، وهو من مواليد العام 2001".

أصدرت محكمة أميركية حكماً، قضى بسجن رجل مدى الحياة دون إمكانية الحصول على عفو مشروط، بعدما اعترف بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم على معبد يهودي في ولاية كاليفورنيا، بعد شهر من قيامه بإضرام النار في مسجد قريب.

بدأت الفرقاطة «إتش إم إس ريتشموند»، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، أمس الجمعة، زيارة لفيتنام، تستمر أربعة أيام، تهدف إلى إظهار التزام بريطانيا بالأمن البحري، في فيتنام منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورست الفرقاطة، صباح الجمعة في ميناء «كام رانه» الدولي.

يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد «بريكست»، حيز التنفيذ، الجمعة، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لزاماً على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحاً لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتباراً من الأول من تشرين الأول.

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن يبقى الملف الليبي أولوية لدى ألمانيا حتى بعد التغيير الحكومي. وشددت على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول المقبل.