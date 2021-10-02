اللواء/ عمر البردان

قال إنّه من المتوقع أن تنطلق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب، كما علمت "اللواء" من أوساط وزارية، لكنها ستكون بالتأكيد مفاوضات صعبة وشاقة، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. باعتبار أن الدول المانحة لن تبادر إلى تقديم الدعم إلى لبنان، إلاّ وفق رؤية صندوق النقد وما يقترحه من برنامج، نتيجة ما سيقوم به لبنان من خطوات إصلاحية في المرحلة المقبلة. وتشير الأوساط إلى أنّ ما يجعل العبء كبيراً على لبنان، ويضع الحكومة أمام تحديات بالغة الصعوبة، أن الأجواء على صعيد العلاقات اللبنانية مع بعض الدول العربية لا تزال ملبدة بالغيوم، وهذا ما يصعب مهمة الحكومة، رغم استعداد دول أخرى لتقديم المساعدة، كما هي الحال مع مصر والأردن، وما يثير القلق بشأن استمرار إغلاق الأبواب السعودية أمام المسؤولين اللبنانيين، عدم الإشارة إلى الملف اللبناني في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهذا مؤشر سلبي، برأي مصادر سياسية معارضة، يعكس عدم رغبة الرياض بفتح الخطوط مع لبنان. وفي الموازاة وفي انطلاقة العجلة الحكومية لمعالجة الملفات الضاغطة، فإنّ استحقاق الانتخابات النيابية قد اقتحم بقوة المشهد الداخلي، حيث يتوقع أن يشكّل مادة سجالية جديدة بين القوى السياسية في المرحلة، مع اشتداد الكباش بشأن انتخاب المغتربين الذي يعارضه "حزب الله" وعدد من حلفائه.

نداء الوطن/ رمال جوني

تناول موضوع الأزمات وقال سقطت الحكومة بفخ الخطابات الرنانة، غابت الخطط التنموية وفكرة "استقرار الدولار" عن بالها، كذلك تشهد الاسعار فوضى عارمة، فيما الانتاجية تغيب، ما ادّى الى انهيار كلّي. وأضاف أنّ الشوارع خالية من المارة وحركة السيارات ليست بفِعل اقفال المحطات وإن ما زال 60 بالمئة منها مقفلاً، إنما بفعل ارتفاع سعر تنكة البنزين وكلفة النقل. الناس فضّلت التقنين حتى بتنقّلاتها، ونقمة "شوفرية" التاكسي بدأت تخرج، الركاب اختفوا، بالكاد تجد واحداً مضطراً للانتقال، فالأزمة اليوم أخطر من سابقاتها، رغم الانفراج النسبي على خط البنزين. غير أنّ المازوت مفقود، وهنا الكارثة، فكل القطاعات مرتبطة به، من الافران إلى المطاعم والاشتراكات، الخضار والدجاج وحتى اللحوم والنقل. كذلك قال إنّ المواطن كان يعوّل على انخفاض الدولار ليتنفس الصعداء لكنه بقي رهينة الغلاء، حتى مونة الشتاء عجز عن إعدادها لارتفاع أكلافها، ما يعني ان ما ينتظره مع بداية الشتاء كارثي. فالحكومة همّها اجراء انتخابات، وآخر همّها اجراء اصلاحات سريعة اقلّه وقف لعبة الدولار والسوق السوداء. الاخير يبدو سيشهد فورة جديدة بعد رفع الدعم كلياً في سوريا وارتفاع اسعار المحروقات كثيراً، ما سيؤدي حتماً الى مزيد من الازمات قد تبدأ بالبنزين ولا تنتهي بالخضار، فهمّ التاجر جيبه وآخر همّه "شو بياكل اللبناني"، الذي يتحضّر لصدمة فاتورة الاشتراك المتوقعة ان تكون اضعافاً مضاعفة. فهل تفعلها الحكومة وتثبّت الدولار ليرتاح الناس، ام ستُبقي البلد فلتاناً بانتظار الانتخابات؟