الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي تلقى اتصالاً من اردوغان وترأس اجتماعا وزاريا تربويا واستقبل الابيض الحلبي: 70 مليون دولار هبة للقطاع التربوي شرط مباشرة السنة حضوري

تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، هنأه فيه بنيل الحكومة الثقة، متمنياً ان "يستعيد لبنان عافيته سريعاً وينعم بدوام الازدهار". ووجه اردوغان دعوة إلى الرئيس ميقاتي لزيارة تركيا والبحث في كل ما يحتاج اليه لبنان في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها. وكان الرئيس ميقاتي ترأس، اجتماعاً وزارياً بحث في موضوع استكمال بدء العام الدراسي ومطالب معلمي القطاع العام. شارك في الاجتماع وزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الصحة العامة فراس الابيض، الطاقة والمياه وليد فياض والاشغال العامة والنقل علي حميه، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام للتربية فادي يرق ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريم. في ختام الاجتماع، صرح وزير التربية: "عقدنا اجتماعا لبحث القضايا المطروحة مع بدء العام الدراسي في ضوء تأكيد الحكومة المباشرة بالتدريس في 11 تشرين الاول الحالي، وضرورة واولوية انجاح هذا العام الدراسي وتوفير مستلزماته. وقد شارك في هذا الاجتماع السادة الوزراء، وتم البحث في القضايا المتعلقة بتوفير المستلزمات الضرورية لبدء العام الدراسي وانجاحه".

وكالة الأناضول

أردوغان يتعهد بحوافز استثمارية "جذابة" وإصلاحات اقتصادية

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتطوير نظام حوافز الاستثمار ليغدو أكثر جاذبية، ووعد بإجراء إصلاحات اقتصادية جديدة من شأنها خفض نسبة التضخم. ولفت الرئيس أردوغان في كلمة لدى مشاركته بافتتاح العام التشريعي الخامس للدورة 27 للبرلمان التركي، إلى أن احتياطي المصرف المركزي التركي بلغ 122 مليار دولار. وأكد تصميم الحكومة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد عبر اتخاذ خطوات إصلاحية عديدة. وقال بهذا الخصوص: "تأسيس نظام عادل لتوزيع الدخل وتوفير فرص عمل لشبابنا يكتسبان أهمية بالغة بالنسبة لنا". وأضاف: "سنجعل نظام حوافز الاستثمار أكثر جاذبية وسنوفر في إطاره دعما وحوافز نقدية". من ناحية أخرى، ذكر الرئيس أردوغان أن قرار عرض "اتفاقية باريس للمناخ" على البرلمان من أجل التصديق يعد أولى بشائر "ثورة التنمية الخضراء" التي أطلقتها حكومته.

وأشار إلى أن تركيا حصدت نتائج استثماراتها في مجال البنية التحتية لقطاع الصحة والموارد البشرية خلال أزمة جائحة كورونا. كما لفت إلى أنه سيتم إنشاء نظام إنذار مبكر وشامل خاص بالأرصاد الجوية. وفيما يتعلق بصياغة دستور جديد للبلاد، أعرب الرئيس التركي عن تمنياته بتوافق كافة أحزاب البرلمان بهذا الخصوص. وقال إن إعداد دستور بتفاهم كافة أحزاب البرلمان سيكون أجمل هدية لعام 2023 (الموافق المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية)، في حال تسنى ذلك.

وأضاف: "نتطلع أن تعلن الأحزاب التي لديها كتل في البرلمان مقترحاتها بشأن الدستور الجديد للرأي العام في أقرب وقت".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

نائب وزير الصناعة الروسي: حجم التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز في الأشهر الـ7 الأخيرة 3 مليار دولار

أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، أليكسي جروزديف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" على خفية معرض "إكسبو 2020" في دبي، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تجاوز في الأشهر الـ7 الأخيرة 3 مليارات دولار. ويعد "إكسبو 2020" في دبي الحدث الدولي الأول من هذا المستوى في الشرق الأوسط منذ بداية جائحة فيروس كورونا. كان من المفترض افتتاح المعرض العام الماضي، لكن بسبب الوضع الوبائي، كان لا بد من تأجيله، لذلك تم تأجيل المعرض وليس إلغاؤه لأول مرة في التاريخ، وتم إنفاق حوالي 7 مليارات دولار على بناء المجمع الحاضن للمعرض. وعرضت الدول الـ 192 المشاركة إنجازاتها المتقدمة في مجال العلوم والثقافة والصناعة والتكنولوجيا، وعلق جروزديف على فعاليات المعرض قائلا: "إن المعرض هو أيضًا منصة مهمة لشراكة جديدة". وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه بعد إكسبو 2020 سيكون لدينا شركاء جدد من الدول العربية، تمتلك روسيا صناعة متطورة في مجال الطاقة النووية والطاقة التقليدية ومصادر الطاقة البديلة، وهنا لدينا أيضًا ما نقوله في مجال توليد الرياح، والطاقة الشمسية، والتقنيات الرقمية، والهندسة الميكانيكية، يوجد بالفعل عدد من الشركات التي تم بناؤها في المنطقة باستخدام التقنيات الروسية وباستثمارات روسية، بما في ذلك الصناعات المعدنية".