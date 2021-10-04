TL

لبنان الذي بدأ يستعيد حيوية التواصل الخارجي بعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باريس وزيارة رئيس حكومة الأردن الى بيروت يستعد لبنان لإستقبال الموفد الفرنسي بيار دوكان الذي سيلتقي المسؤولين اللبنانيين للتباحث في تفاصيل الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها الحكومة بالتزامن مع تحضيرات اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

المنار

اتصال سيادي أجراه الرئيس بشار الاسد اليوم مع الملك الاردني عبدالله الثاني، الرجلان بحثا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

nbn

لم تسجل عطلة نهاية الأسبوع أية وقائع سياسية لبنانية ترقى إلى مرتبة الحدث. أما الأسبوع الطالع فسيكون دبلوماسيا بامتياز. فبعد زيارة رئيس الوزراء الأردني لبيروت الخميس الماضي يقصد لبنان إعتبارا من يوم الإثنين عدد من الزوار الأجانب أبرزهم المنسق الفرنسي للمساعدات الدولية فوزيرا الخارجية القبرصي والألماني وربما نظيرهما الإيراني.

mtv

قبل تشكيل الحكومة كان السؤال من يوقف انهيار ثلاثي الشعب والدولة والوطن، وبعد تشكيلها هل يمكن أن يبقى السؤال هو نفسه؟ من الأداء الحكومي العام بعد التشكيل يسجل اللبنانيون والدول الصديقة كثرة حركة وكثير من النوايا الطيبة لدى معظم الوزراء، لكن لا الإفراط في الحركة ولا النوايا الحسنة منعا دولة من الانزلاق الى جهنم.

NTV

في التنفيسة السياسية: ضيق تنفس فرنسي في الملف اللبناني أصاب وزير الخارجية جان إيف لودريان خلال زيارته الرياض.. حيث اجتمع إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير لكنه لم يفتح كوة في الجدار السعودي المغلق كما تمنى الرئيس إيمانويل ماكرون. وأي مسعى فرنسي أو دولي أو إقليمي سيلقى الرد السعودي نفسه من أن الرياض لا شأن لها بلبنان على المدى المنظور.

OTV

اما الحق في الانتخاب فمهدد لأن هناك من قرر ان القانون الذي تم التفاهم عليه وطنيا عام 2017 هو مجرد غيمة صيف يجب ان تكون عابرة، اذ بعد محاولة استهداف النسبية والصوت التفضيلي بطروحات ظاهرها مدني وباطنها طائفي، يأتي اليوم من يتحين الفرصة لضرب حق المغتربين بالاقتراع بعناوين حق لا يراد بها الا الباطل.

LBC

مرة جديدة تتسارع التطورات الاقليمية، من التداعيات المنتظرة للقاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان هذه الليلة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لوردريان على الملف النووي الايراني واليمن ولبنان، الى اول اتصال مباشر اجراه الرئيس السوري بالعاهل الاردني منذ الحرب السورية وتأكيدهما على وحدة سوريا، وصولا الى ترقب نتائج الانتخابات التشريعية العراقية هذا الاسبوع مع كل ما تحمله من خلفيات سياسية تبدأ من واشنطن الى طهران وعواصم الخليج.

الميادين

أشار ​وزير الخارجية​ والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى أن ​مصر​ تمثل "محاورا لا مفر منه، وهي تشاطر ​إيطاليا​ في هدف دعم العملية السياسية في ​ليبيا​".

الجزيرة

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية عن اسم الوسيط الأميركي الذي أوكلت إليه مهمة التوسط لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

العربية

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السعودية على أن يلتقي عدداً من المسؤولين فيها من بينهم نظيره فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.