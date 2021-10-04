لبنان الحر

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​، إلى أنه "كان يجب على الدولة أن تؤمّن البديل مع ​رفع الدعم​، وكان مطلوب منها إقرار ​البطاقة التمويلية​ منذ بداية الأزمة".

صوت لبنان

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني: الإتصال الهاتفي بين الرئيس السّوري بشّار الأسد والملك الأردني عبدالله الثاني يؤكّد المؤكد ويعكس ما ستشهده الفترة المقبلة من انفتاح عربي ودولي على سورية.

radio orient

أشار وزير الداخلية بسام مولوي، إلى أن "تغيير مواعيد الانتخابات بحاجة لتعديل تشريعي لأنه بحسب القانون تُجمّد القوائم الانتخابية في 30 آذار من كل سنة ويعمل بها حتى التاريخ عينه من السنة المقبلة.

اذاعة النور

دان النائب حسن فضل الله في تصريح، موقف نواب في ​الكونغرس الأميركي​ من التحقيقات في ​انفجار مرفأ بيروت​، "لما يشكله من إعتداء سافر على سيادة ​لبنان.

صوت المدى

رأى النائب ​جميل السيد​ في تصريح ان "أكثر من أساء لسوريا​ في ​لبنان​ ليس أعداؤها، بل مسؤولون سوريون كخدّام وكنعان وغزالي، تشاركوا ​الفساد​ مع مسؤولين لبنانيين، وسمّوهم حلفاء في حين كانوا مرتزقة". وأضاف "اليوم ​التاريخ​ يعيد نفسه.