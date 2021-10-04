أسفر هجوم بقنبلة هو الأول منذ أكثر من شهر في كابول عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين قرب أحد مساجد العاصمة الأفغانية في حين شارك نحو 1000 شخص أمس في أول تجمع للاحتفال بانتصار حركة طالبان نظم في أحدى ضواحي كابول.

باشر الاشتراكيون الديموقراطيون الذين تصدروا نتائج الانتخابات الألمانية والمحافظون برعاية أنجيلا ميركل الذي تراجعوا إلى أدنى مستوى في تاريخهم محادثات أمس سعياً إلى تشكيل ائتلاف والفوز بالمستشارية.

أعلن رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أوليفر داودن أمس أن هناك تحسناً في توافر الوقود في محطات معظم أنحاء البلاد.

نددت الولايات المتحدة أمس بأنشطة بكين العسكرية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار قرب تايوان.

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة بالهجمات ضد قافلة لقوات حفظ السلام في مالي، داعياً السلطات إلى عدم ادخار أي جهد لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة التي أدت إلى مقتل جندي مصري.