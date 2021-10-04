أعلن القصر الملكي الأردني أمس، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد، ووصفه مسؤولون بأنه الاتصال الأول من نوعه منذ بدء الصراع في سوريا قبل عشر سنوات وأضاف بيان القصر الملكي أن الاتصال تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد تناول مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البدين والشعبين الشقيقين.

قال مستشار رئيس الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحاول إدارة التنافس الدائر منذ فترة طويلة مع إيران وتركيا من طريق الحوار لتجنب أي مواجهات جديدة في المنطقة بينما تسعى للتركيز على اقتصادها في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

يستعد العراق لانتخابات برلمانية مبكرة في العاشر من تشرين الأول، في حين تعهدت الحكومة بإجرائها أثر موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة للأزمة الاقتصادية الصعبة، والنفوذ المتزايد لفصائل مسلحة.

أكد وزير الخارجية السعودية أمس، أن بلاده أجرت محادثات مع إيران الشهر الماضي، هي الأول منذ تسلم المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي الرئاسة في طهران، معرباً عن أمله أن تصالح الملفات العالقة بين البلدين.

أعلنت وزيرة خارجية ليبيا أمس، عن خروج عدد محدود من المرتزقة من بلادها، مؤكدة أن طرابلس تسعى من خلال تنظيم مؤتمر دولي ينعقد الشهر الحالي، لتنظيم خروج شامل للمرتزقة.

قررت الجزائر حظر عبور الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل والصحراء في أجوائها، وذلك غداة استدعائها سفيرها لدى فرنسا للتشاور.