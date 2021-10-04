الجمهورية – جوني منير

قال إنّ العواصم الغربية لا تعوّل كثيراً على ما يمكن أن تقدّمه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خصوصاً على مستوى الإنقاذ الاقتصادي والمالي للبنان. ذلك أنّ العراقيل المستندة إلى المكاسب والحسابات الخاصة طوال أشهر التعطيل، خفّضت من سقف طموحات الفرنسيين، لتصل في نهاية الأمر إلى مطلب وجود حكومة كأولوية، ولو أنّ التشكيلة الحكومية استندت إلى المحاصصة والحسابات الضيّقة. وأضاف أنّه ليس سراً أنّ باريس أبدت في الأشهر الأخيرة خشيتها من أن يكون بعض أطراف السلطة لديه مشروع كامل متكامل، بحيث تكون العرقلة هدفاً سيسمح لاحقاً بعدم حصول انتخابات نيابية، ومن ثم التمديد لما تبقّى من مواقع، وعلى رأسها رئيس المجلس النيابي ورئيس الجمهورية. ما يعني عندها طرح "أزمة نظام"، والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي وإنتاج دستور جديد، وهو ما ألمح اليه صراحة البعض. إلى جانب ذلك، كان لافتاً إغلاق المحكمة الدولية، والتي كانت مخصّصة لملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والعذر بعدم توفر الاعتمادات المالية غير مقنع. الأرجح أن قراراً سياسياً صدر بإقفال هذا الملف بشكل نهائي، وسط تبدّلات ومفاوضات سرّية تشهدها منطقة الشرق الأوسط لإعادة ترتيب خارطة النفوذ فيها. من هذه الزاوية، قد تكون باريس ومعها واشنطن، قد نجحتا بتوجيه رسالة واضحة من خلال ولادة الحكومة اللبنانية، وهي بأنّ تغيير نظام الحكم في لبنان من خلال دستور جديد مسألة غير مطروحة. وبالتالي، فإنّ أمام حكومة ميقاتي مهام قليلة لإنجازها، طالما أنّ التشاؤم يغلب على مهامها الإنقاذية للاقتصاد اللبناني. كذلك، فإنّ المبعوث الفرنسي بيار دوكان سيحمل معه أفكاراً جديدة خلال زيارته للبنان، لكن الأهم أنّ واشنطن وباريس مهتمتان جداً بضرورة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية، وتعتبران أنّها المهمّة المطلوبة من الحكومة اللبنانية، قبل الانتقال إلى الاستحقاق الأصعب والأكثر تعقيداً، والمقصود هنا الانتخابات الرئاسية.

الديار – ابتسام شديد

تناولت موضوع الانتخابات النيابية وقالت حُسمت الانتخابات في 27 آذار، مما أدخل الدورة السياسية في مرحلة الاستعداد للاستحقاق الذي يوليه المجتمع الدولي أهمية استثنائية، ويريد الانتخابات في موعدها كما طالب منذ "انتفاضة ١٧ تشرين الأول 20١٩"، وهذا ما جعل السفارات، كما تقول مصادر سياسية، في مرحلة استنفار وتأهب لمتابعة التفاصيل. ووفق المعلومات المتداولة، يركّز عمل الديبلوماسيين الغربيين على رصد التفاعلات الداخلية والمواقف والتحضيرات وحركة القوى السياسية والأحزاب لمتابعتها عن كثب، وقد أطلق المجتمع الدولي إشارات تحذر من تطيير الانتخابات تحت أي ذريعة ، كما يتطلّع إلى شفافية العملية الانتخابية. فالمطلوب دولياً إجراء انتخابات حرة وديموقراطية في موعدها تتضمن اقتراع المغتربين مع الحرص على أجواء أمنية مناسبة، إلاّ أنّ أكثر ما يهم المجتمع الدولي هو معرفة حجم التغيير السياسي المرتقب. انتخابات ٢٠٢٢ ستثبت إلى جانب الإصلاحات قدرة الحكومة على العبور بلبنان من نفق الانهيار، وفي هذا الإطار، يؤكد المتابعون أن اهتمام المجتمع الدولي منصب على كيفية تعاطي وزارة الداخلية مع الانتخابات وفق المعايير الواجب توافرها لضمان الحيادية. كذلك قال إنّ حكومة "معاً للإنقاذ" حددت في بيانها الوزاري خطة العمل مع الأزمات، فتعهدت بمجموعة إصلاحات منها السير بالتدقيق الجنائي ومتابعة التحقيق في جريمة المرفأ وإجراء الانتخابات في موعدها، وهذه النقطة بالتحديد هي ما يريده المجتمع الدولي ويتطلع اليه الناس لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية، فإجراء الانتخابات هو المهمة الأبرز لحكومة ميقاتي، لكن يصعب من اليوم، كما تقول مصادر سياسية، معرفة المسار الذي تنتهجه «الداخلية» في الانتخابات المقبلة، فهل تعتمد آليات الانتخاب بالبطاقة الممغنطة التي عجزت الحكومات الماضية عن إقرارها؟ وكيف ستنشأ مراكز «المغاسنتر»؟ علما أن البطاقة الانتخابية الممغنطة تشكل إحدى الخطوات الإصلاحية في الاستحقاق النيابي.