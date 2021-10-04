وكالة الأناضول

الدفاع التركية: تحييد 148 إرهابيا بسوريا في سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 148 إرهابيا بينهم عناصر في تنظيم "داعش" خلال أيلول الماضي في مناطق العمليات بسوريا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار قره، الأحد، في العاصمة أنقرة. وذكرت قره أن العمليات العسكرية داخل تركيا وخارجها منذ مطلع العام الجاري أسفرت عن تحييد 2081 إرهابيًا. وكشفت عن ضبط 1388 شخصًا لدى محاولتهم دخول تركيا بطريقة غير قانونية الشهر المنصرم. وأكّدت على تشديد التدابير على الحدود الإيرانية-التركية على خلفية التطورات في أفغانستان (في إشارة إلى تولي حركة طالبان السلطة). وقالت قره إن القوات التركية تواصل عبر عملياتها التصدي للكيانات الإرهابية التي جرى تشكيلها شمالي سوريا، وإنها تعمل على ضمان الأمن والسلام لسكان المنطقة. ولفتت إلى أن الأنشطة التركية مستمرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم البنية التحتية والحياة اليومية للسكان بالمنطقة. وشدّدت قره على استمرار الهجمات من قبل النظام السوري وداعميه على المناطق التي أسست فيها القوات التركية الأمن والاستقرار. وأوضحت أن هجمات النظام أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 آخرين في منطقة إدلب بينهم أطفال خلال الشهر المنصرم. وقالت إن تركيا تلتزم بالتفاهمات الموقعة مع الدول المعنية بشأن مناطق العمليات شمالي سوريا، وتتنظر الالتزام من تلك الدول. وأكّدت قره أن أنقرة تبلغ الجانب الروسي بضرورة وقف الهجمات المذكورة، وتعمل القوات التركية على تدمير الأهداف التي تنفذ الهجمات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوريل: إيران ليست دولة نووية بعد

ذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة للسعودية، أنه أطلع المسؤولين في المملكة على فرص استئناف المحادثات النووية مع إيران، معبرا عن أمله أن يحدث ذلك "قريبا". وقال بوريل، اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي مشترك من السعودية مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان، "المفاوضات النووية مهمة بالنسبة لأمن السعودية وأمن الشرق الأوسط، حتى الآن إيران ليست دولة نووية، ولدينا قنوات اتصال". وعن مفاوضات فيينا المتوقفة الرامية لعودة إيران والولايات المتحدة للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015، قال بوريل: "أتمنى أن تبدأ مفاوضات فيينا النووية قريبا، ولم نتفق على موعد محدد". من ناحيته أكد وزير الخارجية السعودي دعم بلاده "للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي". وانعقدت في العاصمة النمساوية فيينا 6 جولات من المفاوضات، لاستعادة الاتفاق النووي، الذي تهاوى منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، عام 2018. وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، قبل عدولها عن الإجراءات النووية، التي اتخذتها ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.