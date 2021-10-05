TL

أسبوع ديبلوماسي بامتياز تشهده بيروت، وأبرز زوارها الموفد الفرنسي بيار دوكان الذي ‏سيلتقي الوزراء المعنيين بالملفات التي تواكبها باريس، ويزور بيروت وزير خارجية إيران ‏حسين أمير عبد اللهيان إضافة إلى وزيري خارجية المانيا وقبرص.‏

المنار

كفت محكمة الاستئناف في بيروت يدها عن دعوى الرد المرفوعة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفإ بيروت القاضي طارق البيطار، بدعوى عدم الاختصاص النوعي، وبات الأمر في عهدة محكمة التمييز.

nbn

ترقب لانطلاق الإنتاج الحكومي، عبر خطوات تنفيذية تسهم في الخروج من نفق الأزمة إلى رحاب الإستقرار الإجتماعي، ولو في حده الأدنى مرحلياً، وبخاصة في ما يتصل بتوفير التيار الكهربائي، وتقليص أزمة المحروقات وطوابيرها، ودعم قطاع النقل الذي يؤمن انتقال الموظفين والأساتذة والطلاب... وعموم المواطنين إلى أعمالهم، ورفد القطاع التربوي بكل ما يسهم في نجاح العام الدراسي.

mtv

نسيب إيليا، مريام شمس الدين وروزين حجيلي: ثلاثة أسماء دخلت اليوم السجل الذهبي للعدالة في لبنان. فعلى رغم الأجواء الضاغطة المشحونة، وعلى رغم التهويل، حكمت محكمة الاستئناف برد طلب رد القاضي البيطار عن دعوى المرفأ.

NTV

بدأ الموفد الفرنسي بيار دوكين لقاءاته في بيروت من وزارة الأشغال حيث اجتمع بالوزير علي حمية، للبحث في موضوع الإصلاحات، فيما حط وزير الطاقة وليد فياض في مصر لمتابعة الإجراءات الخاصة بوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا...

OTV

إصدار محكمة الاستئناف المدنية قراراً قضى برد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت شكلاً، لعدم الإختصاص النوعي، من دون أن يعني ذلك أن الخطر عن العدالة في هذه القضية الوطنية قد زال. وقد علق وزير العدل على القرار بإبداء الاحترام والإعراب عن ملء الثقة بالجهات القضائية المعنية.

LBC

جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء في السرايا، وعلى جدول أعمالها عدد من البنود، بينها بند سفر رئيس الجمهورية إلى لندن في الأول والثاني من تشرين الثاني المقبل، للمشاركة في مؤتمر التغيير المناخي.

الميادين

أشار نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية في ​قطاع غزة​ مجدي ضهير، إلى أن نسبة الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ في القطاع هي 1% وهي من أقل النسب المسجلة عالمياً. وأرجع هذه النسبة إلى مدى الجهود والإجراءات التي بذلتها وزارة الصحة في تعظيم الجهوزية للتعامل مع مرضى ​كوفيد-19​.

الجزيرة

بحث ​وزير الخارجية​ المصر​ي ​سامح شكري​، مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، "تطورات الأوضاع في ​ليبيا​ و​سوريا​ والقضية الفلسطينية​، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة باستقرار المنطقة والتطورات الخاصة على الساحتين الإقليمية والدولية، انطلاقاً من حرص البلدين على استمرار العلاقات التاريخية الوثيقة".

العربية

أشار رئيس الوزراء ​الجزائر​ي أيمن بن عبد الرحمن، إلى أن التصريحات الموجهة ضد بلاده "غير مقبولة ومردودة على صاحبها"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.