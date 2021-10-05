لبنان الحر

أشارت الأمينة التنفيذيّة للجنة ​الأمم المتحدة​ الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (​الإسكوا​)، ​رولا دشتي​، عقب زيارتها على رأس وفد من "الإسكوا"، وزير الخارجيّة ​عبدالله بو حبيب​، إلى أنّ "لقاءنا تمحور حول دعم "الإسكوا" لدولة ​لبنان​ خصوصًا مع التحدّيات الّتي يواجهها، وكيفيّة المساعدة فنيًّا وتقنيًّا في المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعيّة".

صوت لبنان

أشار المحلل والكاتب السياسي ​جوزيف أبو فاضل​، إلى "أنني أؤيد حكومة ​نجيب ميقاتي​، لأن في داخلها أشخاص نخبويين"، موضحاً أن "ميقاتي يحمل كرة النار بيده، وعملية نجاحهم غير مضمونة".

radio orient

أفادت معلومات قناة "الجديد" أن "رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ بعث برسالة مكتوبة الى ​صندوق النقد الدولي​، اكد فيها التزام لبنان العمل مع الصندوق".

اذاعة النور

اعتبر وكيل النائب ​نهاد المشنوق​، المحامي نعوم فرح، في حديث تلفزيوني، أن "قرار محكمة الاستئناف يمثل فضيحة قضائية"، مشيرًا إلى انه "نحن بصدد نشر بيان تفصيلي يتضمن كافة المستندات التي تقدمنا بها والتي تثبت قانونية طلب الرد واختصاص محكمة الاستئناف".

صوت المدى

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، إلى أن "الراي العام لن يرضى ان يقارب موضوع ​انفجار المرفأ​ من زاوية الاهمال الوظيفي دون النظر بالامور الاخرى، والتسييس بأي شكل اتى لن يفيد التحقيق والحقيقة"، لافتًا إلى أن "الان فرصة للقضاء اللبناني كي يظهر استقلاليته وعليه مسؤولية كبيرة".