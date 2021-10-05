نفت السفارة الايرانية في قبرص أمس مزاعم اسرائيل عن تدبير إيران محاولة لمهاجمة اسرائيليين في الجزيرة، مؤكدة أن هذه المزاعم لا اساس لها.

كشفت هيئة الطاقة الذرية الايرانية عن تعرض منشآتها النووية لاعمال تخريبية 3 مرات في العام الماضي.

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أن صبر إيران الاستراتيجي نفذ ازاء تواجد عناصر ارهابية في إقليم كردستان العراق.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، أن إيران تترقب استئناف المفاوضات الهادفة إلى أحياء الاتفاق النووي الايراني مع القوى العظمى قبل مطلع تشرين الثاني، بعدما توقفت هذه المفاوضات في حزيران الماضي.

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أن المحادثات بين طهران والرياض مستمرة على افضل وجه في بغداد ولا شروط مسبقة في هذا الشأن وتحاول استئناف العلاقات من خلال الاتفاق بين البلدين.

يزور نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الايرانية علي باقري كني الدوحه على رأس وفد إيراني لبحث العلاقات الثنائية مع السلطات القطرية واهم تطورات المنطقة.

أعلنت روسيا أمس أنها اختبرت بنجاح اطلاق صاروخ عابر للقارات واسرع من الصوت من غواصة، في نوع جديد من الاسلحة تعتبره موسكو لا يقهر ويثير قلق واشنطن.

اعادت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود أمس، في خطوة اعتبرت سيول أنها قد تساعد في تحسين العلاقات بعدما اثارت بيونغ يانغ قلقلً عالمياً عبر سلسلة تجارب صاروخية في الاسابيع الاخيرة.