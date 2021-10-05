قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري أن التهديد الارهابي في منطقة إدلب شمال غربي سوريا لا يزال مستمراً، وموسكو عبرت عن قلقها لأن المجموعات الارهابية المتمركزه هناك، تواصل شن هجمات على وحدات الجيش السوري وكذلك على القوات الروسية، وأوضح أن الهدف النهائي هو القضاء على هذه المجموعات.

قال جهاز المخابرات العامة السوداني أن الأمن السوداني داهم أوكار ارهابيين وبؤر لتنظيم "داعش" أسفرت العملية عن قتل 4 من الخلية الارهابية، والقبض على 4 آخرين.

رأت صحيفة ليكسبرسيون المقربة من السلطة أن الرئيس ماكرون ارتكب انحرافاً لا يغتفر لم يرتكبه أي رئيس فرنسي سابقاً.

أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أن هناك حملة على الاردن، ولا يزال هناك من يريد التخريب ويبنى الشكوك، وشدد على حملة التسريبات حول ملكياته العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على أنه لا يوجد ما يتم اخفاؤه، مؤكداً أن الاردن سيبقى اقوى.