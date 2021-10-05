الجزيرة - السعودية

مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي أهمية دعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن عبر المسار السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في مكتبه بالأمانة لممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس.

واستعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية التنسيق وتبادل الآراء لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة تحديات الإرهاب والتغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في كافة المجالات.

أخبار الخليج - البحرين

الاستثمارات البحرينية خلقت ٨ آلاف وظيفة للأمريكيين مليار دولار حجم التجارة البينية بين الولايات المتحدة والبحرين

كتب علي عبدالخالق:

كشفت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، مارغريت ناردي أن إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة والبحرين وصل إلى ما يقرب من مليار دولار في النصف الأول من 2021 . مشيرة إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء أدى إلى خفض التجارة الثنائية التي كانت مليارا ونصف المليار خلال 2020.

وأضافت ناردي على هامش فعاليات أسبوع «اكتشف أمريكا» الذي انطلق يوم أول من أمس، إن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 570 مليون دولار في البحرين خلال العام الماضي، أي أكثر من 3 أضعاف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 161 مليون دولار في 2016 في حين استثمرت مملكة البحرين 365 مليون دولار في الولايات المتحدة العام الماضي، أي بزيادة من 190 مليون دولار في عام 2018. مؤكدة أن الاستثمار الخارجي من البحرين إلى الولايات المتحدة يدعم أكثر من 8 آلاف وظيفة أمريكية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعات المعادن الثقيلة.

القدس - فلسطين

الرئيس يستقبل المبعوث الأميركي

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المبعوث الأميركي هادي عمرو والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

وأعاد السيد الرئيس التأكيد للمبعوث الأميركي، على ما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما اشتمل عليه من مبادرات تهدف إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، وعدم إمكانية استمرار الأوضاع الحالية، ووجوب وضع حد لهذا الاحتلال.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الفلسطينية– الأميركية، لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

الوطن - السعودية

روسيا ترفض تسييس مساعدات سورية

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأكيد موقف موسكو الرافض لمحاولات تسييس ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

وأكد لافروف ضرورة تقديم المساعدات للسوريين لتجاوز تداعيات الأزمة الممتدة منذ عدة سنوات، والعمل على التوصل لتسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشار إلى أن "التهديد الإرهابي في منطقة إدلب لا يزال مستمرا، والمجموعات الإرهابية المتمركز هناك تهاجم وحدات الجيش السوري وكذلك القوات الروسية".