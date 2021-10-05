الجمهورية – رنى سعرتي

تناولت البيان الذي صدر عن مؤسّسة كهرباء لبنان وقالت: رغم أنّ البيان كان يهدف إلى تسليط الضوء على احتمال انهيار الشبكة، بسبب ضعف الإنتاج المرتبط بكميات غير كافية من الفيول لإنتاج كمية آمنة تحمي الشبكة، إلّا أنّ ما تطرّق له البيان عرضاً بدا أكثر خطورة، لأنّه أشار إلى استمرار احتلال محطات التحويل، وتحدّي الحكومة التي لا يبدو حتى الآن انّها تنوي وضع حدّ لسيطرة قوى الأمر الواقع على مؤسسة رسمية.

وأضاف البيان عندما كانت الامور متفلّتة تماماً ولا توجد حكومة فعّالة، حين أقدم عدد من المواطنين على السيطرة على محطات تحويل الطاقة بالقوة في بعض المناطق للحصول على ساعات إضافية من التغذية على حساب مناطق أخرى، ما أدّى إلى خروج هذه المحطات عن السيطرة، فإنّ بعض تلك المحطات ما زال "محتلّاً" كما جاء في بيان مؤسسة كهرباء لبنان الاخير. وفيما التكتّم والتغاضي عن تلك الممارسات "الميليشياوية" خطر ويؤشّر إلى عدم قدرة الدولة على بسط سيطرتها في كافة المناطق وعلى كافة الاراضي اللبنانية، أوضح رئيس لجنة الاشغال والطاقة النائب نزيه نجم، أنّه لم يتمّ التبليغ عن محطات التحويل "المحتلّة" من قِبل أي جهة معنيّة خصوصاً وزارة الطاقة، سائلاً: "ليه في دولة" لكي تضع حدّاً للمحتلّين؟ وهل أنّ تلك المناطق تخضع لسيطرة الدولة أساساً؟". وفي سياق متصل، وعلى صعيد أزمات المولّدات الخاصة، أشارت معلومات إلى أنّ أصحاب المولدات في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة "حزب الله"، رفضوا عروضاً من اتحاد البلديات لتزويدهم بالمازوت الايراني بهدف تأمين التيار الكهربائي للسكان بكلفة اقلّ، مما أثار نقمة سكان تلك المناطق على أصحاب المولّدات الذين فضلوا شراء المازوت المستورد على السعر الرسمي عند حوالى 620 دولاراً للطن، وعدم استخدام المازوت الايراني الذي تبيّن أنّ نوعيته مختلفة ويحتوي على معدلات كبيرة من مادة الكبريت، مما يتسبّب بأعطال وأضرار في المولدات على المدى البعيد، ويكبّد بالتالي اصحابها أعباء مالية بهدف الصيانة والتصليح، لا قدرة لهم على تحّملها.

نداء الوطن – غادة حلاوي

قالت: لا أموال لدى الدولة لتمويل البطاقة التمويلية التي وعدت بها المواطنين، ومع ذلك فإنّ حفلة المزايدات السياسية بشأنها لا تزال مستمرة. وأضافت أنّه مرّة جديدة تبرز البطاقة التمويلية إلى واجهة الاهتمام وهذه المرة من النص الذي تم توقيعه، والمتعلق بتحديد الآلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. فكل ما ورد في هذا النص مدعاة نقاش لتبيان مدى جدية المعنيين في وضع هذه البطاقة حيز التطبيق ولتكون في متناول المواطنين ممن هم بأمسّ الحاجة إليها. كذلك قالت إنّه من لا يستفيد من هذه البطاقة هم الاسر التي يفوق دخلها السنوي الاجمالي مهما كان مصدره مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي نقداً أو ما يعادله بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة. وتحدّثت عن أنّ هذه الآلية هي آلية معقّدة يحوطها الغموض الهادف إلى الاستنسابية التي تجعل غالبية المواطنين تتجنّب الدخول في تفاصيل حياتهم، وهناك معلومات تقول أنّ اللوائح باتت جاهزة لتطبيقها فور تأمين التمويل. أمّا في الواقع فإنّ البطاقة لا تزال حبراً على ورق وتمويلها حتى اليوم مستبعد. وختمت قائلةً إنّ البطاقة التمويلية التي كان يفترض أن تشكّل فرجاً للمواطن أصبحت عبئاً على الخزينة قبل بلورتها لفقدان سبل الدعم، وبالتالي عبئاً على الحكومة التي أصبح رئيسها أقرب من عدم الاقتناع بجدواها، فلا هو قادر على وقفها ولا تأمين سبل تمويلها لتشكل تلك الورثة الثقيلة عن الحكومة السابقة.