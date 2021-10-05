روسيا اليوم

موقع "فيسبوك" يكشف عن سبب انقطاع عمله لأكثر من 6 ساعات

أعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع "فيسبوك" أن سبب انقطاع عمل الشبكة، مساء أمس الاثنين، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

وجاء في بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة: "أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل".

في الوقت نفسه أكدت شركة "فيسبوك" أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع "إنستغرام" و"واتساب" عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.