الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي بحث مع وزير المال وحاكم المركزي في خطة التعافي الاقتصادي سلامة: من يستفيد من التعميم 158 يمكنه ايضا الافادة من الـ 151

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مساء يوم أمس، ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيدا لمناقشتها قريبا.

وفي خلال الاجتماع اشار حاكم مصرف لبنان الى ان "التعميم 158 الذي اصدره المصرف المركزي يجيز لاصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهريا وبموازاتها 400 دولار اخرى، ولكن بالليرة اللبنانية على سعر 12 الف ليرة للدولار الواحد".

ولفت سلامة إلى أن "من يستفيد من التعميم 158 يمكنه ايضا الافادة من التعميم 151".

وكالة الأناضول

وزير الخارجية البولندي: نولي أهمية كبيرة للتعاون مع تركيا

أكد وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، أنهم يولون أهمية كبيرة للتعاون مع تركيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، في العاصمة وارسو. وأوضح راو أن تركيا تعتبر شريكا استراتيجيا لبولندا خاصة في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والتجارة.

ولفت إلى أن التعاون مع تركيا في مجال السياحة يحمل أهمية أكبر يومًا بعد يوم، مشددًا أن تركيا أكبر شريك تجاري لبلاده في المنطقة.

وبيّن أن حجم التجارة بين البلدين عام 2020 سجل رقمًا قياسيًا رغم انتشار وباء كورونا، مضيفًا: "توقعنا أن يتجاوز حجم التجارة 8 مليارات دولار بأقرب وقت وأن يصل إلى 10 مليارات دولار".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: موسكو لا تستبعد إعادة النظر في عقوبات مجلس الأمن ضد طالبان وتدعو لعدم التسرع

اعتبر مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الثاني لآسيا في الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو لا تستبعد إعادة النظر في العقوبات ضد طالبان (محظورة في روسيا) في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن موسكو تدعو إلى عدم التسرع في ذلك.

وقال كابولوف: "لا نستبعد في المستقبل مراجعة نظام العقوبات ضد طالبان، لكن في هذه المرحلة نعتقد أنه من المناسب عدم التسرع في ذلك".

وأضاف أن روسيا، في سياق تطويره لموقفه بشأن هذه القضية، سينطلق من "السياسة العملية لسلطات طالبان وتنفيذ وعودها بتشكيل هيكل سلطة شامل يعكس مصالح القوى العرقية السياسية الرئيسية في البلاد، وكذلك المواجهة الفعالة للتهديدات التي تنطلق من أراضي أفغانستان، وخاصة الإرهاب والمخدرات ".