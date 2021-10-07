التحوّل بعيدًا عن أميركا - مايكل يونغ – 5/10/2021

قال إن هدف إدارة أوباما كان إرساء توازن قوى إقليمي قادر على إحداث تغيير من دون تدخلات خارجية بعد الانسحاب العسكري الأميركي، وهو ما يوافق عليه جو بايدن على الأرجح. وكان باراك أوباما قد صرّح لجيفري غولدبرغ من مجلة ذي أتلانتيك بأن "المنافسة القائمة بين السعوديين والإيرانيين، والتي ساهمت في تغذية الحروب بالوكالة وزرع الفوضى في سورية والعراق واليمن، تتطلّب منا أن نصارح أصدقاءنا، وكذلك الإيرانيين، بحقيقة أن عليهم التوصل إلى طريقة فعّالة لتشارك المنطقة وإحلال نوع من السلام البارد". وقال تتردّد أصداء هذه الرسالة في العالم العربي اليوم. ففي ظل توقّف الولايات المتحدة عن تنظيم شؤون الشرق الأوسط، تعمد الدول العربية إلى جمع أوراقها لخوض لعبة نفوذ خاصة بها على المستوى الإقليمي. أما في واشنطن، فيبقى النقاش محدودًا، إذ يركّز على خطوات الإدارة الحالية وتأثيرها على الساحة الداخلية، لكن في الشرق الأوسط، تفرض الأنظمة قواعد جديدة للعبة النفوذ، تحضيرًا لرسم معالم منطقة تحوّلت بعيدًا عن أميركا.

معايير تقييم مخرجات اللجنة الملكية - مروان المعشّر – 4/10/2021

بعدما تقدمت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بمخرجاتها لجلالة الملك عبدالله الثاني، ستشهد الفترة المقبلة نقاشات محتدمة حول هذه المخرجات بين مؤيد ومعارض. وفي حين ستُركز الكثير من هذه النقاشات على بعض الجزئيات، كعدد مقاعد المسيحيين أو الشركس أو البدو، أو التوزيع الديمغرافي والجغرافي للمقاعد، لا بد من تحديد بعض المعايير الرئيسية والمتعلقة بالإطار الأوسع لهذا التحديث، وذلك حتى يكون تقييم هذه المخرجات أكثر موضوعية ودقة.