وكالة الأناضول

اتفاقية بين تركيا وقرغيزيا لتطوير العلاقات بمجال التكنولوجيا

أبرمت تركيا وقرغيزيا، الأربعاء، اتفاقية لتطوير وتعميق العلاقات المتبادلة في مجال الصناعة والتكنولوجيا. ووقع على الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، ووزير الطاقة والصناعة القرغيزي دوسكول بكمورزايف. وأفاد وارانك خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة، إلى أن بلاده تعمل منذ استقلال قرغيزيا على تعزيز العلاقات معها وزيادة المصالح الاقتصادية المتبادلة. وأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاقية المبرمة ستدفع بالبلدين قدماً في مجال الصناعة والتكنولوجيا، الذي يعد أساس التنمية، على حد تعبيره.

وأشار وارانك إلى أن تركيا وقرغيزيا قامتا بتطوير العلاقات وتعميقها خلال الأعوام الـ 30 الماضية في شتى المجالات مثل السياسة والاقتصاد والتجار والصناعة والصحة والزراعة والثقافة والرياضة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: روسيا كانت ولا تزال مورداً موثوقاً للغاز لعملائها في أوروبا وآسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا كانت ولا تزال مورداً موثوقاً للغاز لعملائها في أوروبا وآسيا. وقال بوتين خلال اجتماع حول مسائل الطاقة: "أود أن أؤكد أن روسيا لطالما كانت ولا تزال موردًا موثوقًا للغاز لعملائها في جميع أنحاء العالم: في كل من آسيا وأوروبا. تفي دائمًا بجميع التزاماتها بالكامل".

وأضاف بوتين خلال الاجتماع: "أود اليوم أن أسمع اقتراحاتكم، زملائي الأعزاء، بشأن ما يمكننا فعله لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية. نحن جاهزون لمثل هذا العمل ونود أن يتم بناء هذا العمل على أساس تجاري، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في هذه العملية".