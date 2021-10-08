الجمهورية 7/10/2021

بلتر وبلاتيني يقتربان من المحاكمة

يقترب رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم "فيفا" السويسري جوزيف بلاتر ونائبه الفرنسي ميشال بلاتيني من المحاكمة في سويسرا بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" في قضية الدفع غير المشروع التي أدت عام 2015 الى انهاء مسيرتهما المهنية وفقا لما افاد به مكتب المدعي العام وكالة "فرنس برس" .

هرتا يضغط على لاعبيه للتلقيح

اعلن نادي هرتا برلين الألماني انه سيطلب من لاعبيه وأعضاء جهازه الفني الذين يرفضون التطعيم دفع رسوم فحوصات "كوفيد 19" الخاصة بهم في المستقبل.

النهار 7/10/2021

"بطلة العالم" ضد "الشياطين الحمر" تعويض الإخفاق القاري

تعويض خيبة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" هدف مشترك بالنسبة الى منتخبي فرنسا بطلة العالم وبلجيكا متصدرة التصنيف الدولي في المواجهة بينما على ملعب "اليانز ستاديوم" في تورينو في الدوري النصف نهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

نداء الوطن 7/10/2021

غاسول يعلن اعتزاله

اعلن النجم الاسباني الأسطوري في كرة السلة باو غاسول اعتزاله اللعبة نهائيا بعمر الحادية والأربعين.