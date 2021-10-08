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أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الايراني خطف الاضواء في بيروت واكد مساعدة لبنان وأجرى محادثات مع المراجع اللبنانية وهو آت مباشرة من موسكو حيث التشدد في العلاقات الايرانية-الروسية-السورية.

المنار

بكل طاقة ايجابية – سياسية ومعنوية ومادية داعمة للبنانيين – حضر وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبد اللهيان الى بيروت، وفي جعبته الدبلوماسية شعاع من ضوء للبلد الغارق بكل انواع العتمة .

nbn

الحج العربي والاقليمي والدولي إلى لبنان استكمل في السياسة والاقتصاد.

وبعد زيارات رئيس الوزراء الأردني ووزيري الخارجية الألماني والقبرصي والمنسق الفرنسي للمساعدات الدولية إلى بيروت حط فيها وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

حتى الآن شملت مروحة اللقاءات التي عقدها الوزير الإيراني رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية.

mtv

في اليوميات، الهجمة على القاضي بيطار لم تهدأ فيما هو يواصل عمله غير متأثر بالتهديدات، أما حياتيا، فأزمة عودة طوابير البنزين تنتظر نتيجة الكباش بين وزير الطاقة ومحطات التوزيع الذي يخفي نية مكشوفة برفع السعر أو رفع النهائي للدعم .

NTV

بعد أعوام من العزلة, لم يكن فيها للبنان من يكاتبه, بدأ الزحف كل من وجهته"وفتحوا علينا وكتروا".الإيراني قدم معملي كهرباء.. الأردني وعد بالاستجرار العام المقبل .. القبرصي فحص حدود الترسيم.. الفرنسي يعاين جردة الإصلاحات .. والسوري كان فياضا وفتح للبنان أبواب الطاقة, وبمن حضر ..غادر على أولوية إجراء الانتخابات في موعدها بعدما انحدر الإصلاح إلى المرتبة الثانية, لكن مجلس نوابنا كان أكرم, وسمعا وطاعة, فقدم الانتخابات النيابية شهرا وضرب لها موعدا في اذار بدلا من أيار.

OTV

فرصة جديدة ضائعة.

هكذا ستكون الانتخابات النيابية المقبلة، فيما لو أبقاها الناخبون مجرد مناسبة سياسية تعيد انتاج الطبقة الفاسدة في مختلف الطوائف والمذاهب والقوى السياسية، ولو مع تعديلات طفيفة.

LBC

ما يجري اليوم، على كل المستويات وفي كل الملفات، هو محاولة تقريب الوعد من الكمون ليكتمل المثل "عالوعد يا كمون":

في قانون الإنتخابات "عالوعد يا كمون"

في التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعافي الإقتصادي "عالوعد يا كمون"

في تحسن الكهرباء "عالوعد يا كمون"

في انفراج وضع البنزين وعدم عودة الطوابير "عالوعد يا كمون".

الميادين

أعلن "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​)، أنّ "​الدفاعات السعودية​ اعترضت ودمّرت صاروخًا باليستيًّا وطائرةً مسيّرةً مفخّخةً أُطلقت باتجاه خميس مشيط في السعودية".

الجزيرة

رأى المتحدث باسم ​الخارجية الأميركية​ ​نيد برايس​، أن "استقدام وقود من دولة خاضعة للعقوبات، كإيران​، ليس حلًا مستدامًا لأزمة لبنان".

العربية

جزمت السفيرة الاميركية دوروثي شيّا، في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية، الى ان ادارة بلادها لن تترك لبنان ساحة لايران، محددة الموقف الاميركي من عدد من الملفات الاساسية.