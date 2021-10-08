لبنان الحر

أكّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أن "إستقلاليته جعلت الفرقاء يتفقون على تسميته"، قائلاً: "كفاءتي أتت بي وزيراً للداخلية، ولم أعمل في السياسة طوال حياتي وأحد في العائلة".

صوت لبنان

أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان، إلى أن "لبنان بأمس الحاجة اليوم، وأكثر من اي وقت مضى الى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها.

radio orient

اكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على أهمية المحافظة على المستوى المعهود لقدرات الجيش اللبناني وأهلية وحداته للقيام بالمهام الوطنية التي يضطلع بها على مساحة الوطن، في سبيل صون الاستقرار الداخلي الذي يعتبر من أهم الركائز في مسيرة استعادة التعافي والنهوض الاقتصادي.

اذاعة النور

لفتت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان، إلى أن "الأزمات السياسيّة و الاقتصاديّة و البنيويّة التي يتعرض لها لبنان، غالباً ما تكون نتاج اختلال في التوازن الداخلي، متزامن مع ظهور تحولات أو موازين قوى سياسيّة فرضت تأثيرها في المنطقة، إلّا أنّ المخرج العملي والواقعي يبقى متاحاً وممكناً فقط بعد تأكيد خياراتنا الوطنيّة، وتغليب الاتجاه السيادي على الاتجاهات الطائفيّة والمذهبيّة في مقاربة المشاكل، والتزام قواعد الوفاق الوطني والابتعاد عن محاولات التذاكي والتشاطر".

صوت المدى

أكد نائب رئيس مجلس النواب، ​إيلي الفرزلي​، من مجلس النواب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، على أن "حق المغتربين في التصويت في الانتخابات النيابية لا يزال قائمًا، والقانون الانتخابي بمواده الحالية ثبّت مسألة النواب الـ6 الممثلين للقارات وستتم مناقشة هذه المسالة في الجلسة العامة".