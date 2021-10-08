الديار/ فادي عيد

تقل عن اوساط وزادية قولها ، بأن مناخاً من الإرتياح قد سُجل أخيراً لدى كل المرجعيات والقيادات السياسية لهذه الإندفاعة الدولية في اتجاه لبنان، وهو الأمر الذي يعكس جدّية دعم المجتمع الدولي للفرصة المتاحة للإنقاذ والإصلاح من خلال الحكومة الحالية، وبالتالي، الحرص على مواكبة عملية الإنتعاش والنهوض من الأزمات. ولذا، فإن الآلية التي سيعتمدها المجتمع الدولي في هذا الإطار، ترتكز بشكل كامل على الإصلاحات التي سوف تلتزم بها الحكومة مجتمعة، وحدّدت تفاصيل برنامج مهمّتها في بيانها الوزاري، مع العلم أن حاجة لبنان الملحّة لخطوات إنقاذية نوعيّة في شتى المجالات، هي شأن تتّفق عليه الأطراف الدولية المعنية بالملف اللبناني، وهي بالتالي تتفاعل إلى أقصى الحدود مع متطلّبات اللبنانيين، على النحو الذي يسرّع في تسوية الأزمات والتوصّل إلى الحلول في أسرع وقت ممكن.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى بإنّ التعاطي مع حكومة ميقاتي سيكون شبيهاً بالتعاطي مع حكومة حسّان دياب التي أُعطيت مهلة 100 يوم لإثبات صدقيتها في الوفاء بالالتزامات، لكنها فشلت. والأميركيون يمنحون اليوم حكومة ميقاتي مهلة مماثلة. ولذلك، هم يلتزمون جانب التحفظ والحذر في إطلاق المواقف، وينتظرون التصرفات على الأرض ليبنوا على الشيء مقتضاه.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن مصادر عربية في الرياض قولها ان لودريان اكد للمسؤولين السعوديين على اهمية إعطاء فرصة لهذه الحكومة التي ساعدت فرنسا على ولادتها، وفتح أبواب المملكة ولو شكلا أمام حكومة الرئيس ميقاتي الذي يسعى جاهدا إلى تطبيق ما اتفق عليه وفق المبادرة الفرنسية، كما وضع سكة الاصلاحات على الطريق المستقيم.