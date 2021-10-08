روسيا اليوم

دي ميستورا.. مرّ بالعراق وأفغانستان وانسحب من سوريا فهل يجد طريقه في "الصحراء"؟

اتفق المغرب وجبهة البوليساريو على تعيين الأمم المتحدة للدبلوماسي الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً لملف الصحراء بعد رفضهما 12 مرشحا للمنصب. وذكرت الأمم المتحدة أن دي ميستورا لديه أكثر من 40 عاماً من الخبرة الدبلوماسية، إلا أن تلك الخبرة لم تأت أكلها في سوريا حيث أعلن تخليه عن مهامه في نهاية العام 2018 بعد 4 سنوات قضاها كمبعوث خاص إلى سوريا وفشل حيث فشل سلفاه البارزان كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي في حل الأزمة. ويجيد دي ميستورا الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والسويدية والعربية، وهو دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، وقد كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بين 2007 و2009، وفي أفغانستان بين عامي 2010 و2011 مبعوثاً خاصاً إلى سوريا بين عامي 2014 و2018 أعلن بعدها التخلي عن مهامه.