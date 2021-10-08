الوكالة الوطنية للإعلام

بو حبيب استقبل نظيره الايراني: نجاح المفاوضات الايرانية سينعكس ايجابا على لبنان اللهيان: مستعدون لكل دعم ومساندة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب في مكتبه في الوزارة نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان، وتم التداول في العلاقات بين البلدين.

بعد اللقاء قال الوزير بو حبيب: "يسعدني ان ارحب بوزير خارجية إيران البلد الصديق، وقد ناقشنا العلاقات بين البلدين والنية في الاوجه نحو تحسينها وتطويرها". أضاف: "نحن نعلم ان العلاقة الاقليمية مهمة بالنسبة لبلدنا الصغير، لذلك نتمنى كل النجاح للمفاوضات التي تقوم بها ايران، ان كانت مع المملكة العربية السعودية أم مع دول الخمس زائد واحد في فيينا، لأن نجاحها ينعكس ايجابا على لبنان وعلى امكانية ان يتحرك بحرية اكثر في هذه المنطقة"

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وكالة الأناضول

وزير خارجية الجزائر: تركيا "لاعب مهم" وتصريحات ماكرون "خطأ جسيم"

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن تركيا لاعب دولي مهم جداً ونرتبط معها بـ"علاقات تاريخية عميقة"، واصفاً تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ "الخطأ الجسيم".

وعلى هامش الاجتماع الوزاري الثالث بين إيطاليا وإفريقيا في روما، أضاف لعمامرة، في تصريح للأناضول، أن الجزائر وتركيا تمتلكان علاقات تاريخية عميقة وروابط معنوية قوية، وتسعيان إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة. وتابع أن تركيا ساهمت بشكل مهم في عملية التنمية بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، وأن بلاده تتطلع إلى المزيد من علاقات الشراكة والاستثمارات التركية خلال الأيام القادمة. وأردف أن بلاده تدعم إقامة علاقات شراكة نوعية مع تركيا، بحيث تشمل المجالات كافة، معربا عن تفاؤله بهذا الصدد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس التونسي: لا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تصريحات أدلى بها، على ضرورة تطهير جميع المؤسسات الحكومية في البلاد تلبية لإرادة الشعب التونسي.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي، خلال لقائه مع رئيس هيئة السوق المالية، صالح الصايل، في قصر قرطاج، الذي قدم له التقرير السنوي رقم 25 للهيئة لعام 2020. وشدد سعيد على أن بلاده بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة، مشيراً إلى أن هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية التونسية، بحسب راديو "موزاييك" التونسي.